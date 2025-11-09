元ＳＫＥ４８の惣田紗莉渚（３２）が舞台「星の流れに」（１８日〜２４日、赤坂レッドシアター）で主演を務める。惣田が舞台の主演を務めるのは昨年１１月に上演された「武士の献立」以来、２作目となる。

この舞台は映画「フラガール」やＮＨＫの朝ドラ「マッサン」「ちむどんどん」の脚本で知られる羽原大介氏（６０）が作・演出を手掛ける戦後８０年スペシャル。昭和２３年の東京・上野を舞台に厳しい状況の中でもへこたれず、前向きにたくましく生きる女性たちの姿を描いている。

主人公の小松川渚役を演じる惣田は「どん底を経験しても夢をあきらめない女性たちのお話です。（主人公の）明るく前向きに生きていく姿を演じていくことで改めて毎日、精いっぱい生きていこうと感じますし、自分も役者として成長できるように精いっぱい演じていきたいです」とアピールした。

２０２１年６月にＳＫＥ４８を卒業してから舞台を中心に活動している惣田だが、今年に入って「毒薬と老嬢」（三越劇場）、「サザエさん」（東京・明治座、大阪・新歌舞伎座）などの人気舞台への出演が続き、今回の主演作で２０２５年は６作目の舞台出演となった。

「リーダーの役を演じるのは初めてだったので最初は気負いもあったのですが、稽古場に入ったらお芝居が大好きな熱い方ばかりだったので私も（共演者の）皆さんの胸を借りて楽しんでやれています。お客様にも楽しんでもらえるようにみんなで力を合わせて最後まで駆け抜けたいです」と意気込みを語った。