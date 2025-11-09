牡牛座・女性の運勢

対人関係上の重要な転機は、まだまだ続きます。ただ、ある意味いちばん気にかけていた部分は落ちつき出し、それと入れ替わりに少しずつ「もっと自分らしいことをしたい」という意欲が芽生え始めていそうです。自分の今後や挑戦に意識が向かうときですが、そちらに思いきってエネルギーを傾けられるところまではいかないため、どこかやや中途半端になり、ストレスをためやすい面も。特にパートナーや親友など、最も近しい相手にそれが向かう傾向もあるので、注意が必要かもしれません。勢いで大きなことを始めないように。衝動買いにもご注意くださいね。

牡牛座・男性の運勢

実際にはまだ対人関係上の転機のなかにいる牡牛座。が、少しずつ気分は切り替わり、自分自身の新たな挑戦や展開に意識が向かい始めています。ただ、いまは過度に衝動的な判断、行動をしがちな面もあるため注意が必要かも。自分が思っているほど、内側での新しくなる準備が整っていないからでしょう。「思うようにやれない」とストレスも溜めがちですが、その反動で大きすぎる判断、衝動買いなどに走らないように。ストレスはパートナーや親友など近しい人に向かう傾向も。そこにも気をつけてね。