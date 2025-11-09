双子座・女性の運勢

パートナーシップが少々難しい時期かもしれません。現在、パートナーや親友など、自分の大事な存在は物ごとに勢いづきやすい状態で、衝動性も高まっています。前向きさはありますが、かなり唐突で周囲の状況や気持ちには目がいかない傾向かも。また、そもそもいまは、社会面を中心に双子座を取り巻く周囲も大きく動き、長年の問題や不安感を解消する流れにあるため、普通にしていてもやや不安定になりがちな面が。どちらにも振り回されがちなので消耗しやすいでしょう。いちばんいいのはどの状況にも少し距離を置く（客観性）ことかな。いまは判断のタイミングではないので、よく養生し落ち着いていきましょう。

双子座・男性の運勢

人との関係でおおいに振り回されてしまう可能性ありの時期。特に可能性が高いのはパートナーや親友など、距離が近い大事な誰かかも。相手はいま強い衝動性を秘めていて、新しいことに対し意欲的ですが、言動は唐突で周囲の状況をあまり見られていないのでしょう。同時に、いまはまだ双子座の社会面を中心に長い問題や不安感にいろいろ形で決着がつくタイミングが続いてもいます。どちらも自分ではコントロールできないので対処法が難しいですが、全体に少し距離を置き、自分自身の消耗を避けるのがベストかな。大事な判断はあと回しに。よく休んでください。