蟹座・女性の運勢

自分の大事な心の整理が進むときです。いまの蟹座は自分のなかに長くあった問題、不安感や傷に真面目に向き合いつつあり、現段階まででだいぶ解消しつつあるでしょう。その解放感もあるのか、社会面などを通じて思いきった行動を起こしたくなるタイミングでもあるかも。ただ現状、蟹座の準備は十分ではないよう。衝動的にもなりやすい時期なので、その負担はそのまま自分自身の心身にきます。楽しんでやれる範囲ならOKですが、いまは大きなことを始めないほうがいいんじゃないかな。特に「いましかない！」と思う内容ほど、いまではありません。

蟹座・男性の運勢

ここしばらく自分自身の抱える問題や過去の傷に向かい合ってきたのなら、次第に解消の方向に向かっていることを実感する時期でしょう。それによって気持ちが少し自由になり、社会面を中心に挑戦の意欲も高まり始めます。思いきった行動も起こしたくなるときですが、実際にはまだすべてがクリアになったわけではなく、そこまで十分な準備はできていないよう。いま起こる衝動的なやる気は、逆に自分自身の負担となって不調の原因になることも。勢いをつけたくなる気持ちはわかりますが、現状は楽しい範囲でほどほどに。