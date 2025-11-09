獅子座・女性の運勢

モチベーションが上がりだすタイミングです。現在、自分の日常や家族関係、心身の状況など、生活のなかの土台部分の問題を見直し解消しつつある獅子座ですが、それが徐々に進み、意欲が増してきているからかもしれません。が、やや全体としてはまだ思いきった行動に出られるほどの準備は整っていないので、実はかなりアンバランスな面も。実際、衝動的にもなりやすいため、いまの獅子座の言動は周囲や状況を混乱させる傾向が強いよう。自分自身でそれに気づきにくい部分もあるので、ちょっと用心が必要かな。パートナーや親友など大事な相手とは気が合っていそうですが、極端な行動には注意しましょう。

獅子座・男性の運勢

新しい思いきった一歩を踏み出したくなる、テンション高めのタイミング。最近、自分自身の日常を中心に、生活面の土台となる部分を深く見直してきているのなら、その効果から、元気が出てきているからでしょう。ただ、実際に大きな行動を起こせるほど、獅子座の状態は整っていません。まだまだ見直すべき部分もある時期なので、あくまで行動は楽しい範囲で行うのがベスト。パートナーや親友とはうまくいっていそうですが、言動の衝動性が強すぎて周囲はかなり混乱させられているかも（が、獅子座はそれに気づかないのでは）。もうひと息、じっくりいくのがいいですよ。