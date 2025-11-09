乙女座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な人との関係性を含め、身近な人たちとのかかわりを深く見直す流れは継続中。ですが、ある一面ではやれることをやってさっぱりし、「自分自身をより大事にしていきたい」という気持ちが高まってくるのが今週です。今後やってみたいことも思い浮かびそうですが、その反面、仕事やこれまでの状況下にあるものなどを受け入れにくく、素直に取り組めなくなってくることも。「人に合わせる」ということ自体がしんどくなってくるのかな。ただ、今はまだ見直しの途中ですし、極端な判断（たとえば転職や引っ越しなど）はタイミングではありません。自分の気持ちも含め少し様子を見たほうがいいね。

乙女座・男性の運勢

自分を取り巻く対人関係の転機を経験中の乙女座。ただ、最近状況はある程度進行し、少し気分的にも新しい方向へと切り替わりつつあるよう。その結果、より意識を自分自身や身近な環境に向け、「状況を新しくしたい。新しいことを試していきたい」という気持ちに傾いてきそうです。それ自体は前向きな展開ですが、ただ実際にそうするにはまだ乙女座自身の準備はたりておらず、言動がやや衝動的になる傾向もあるかな。仕事やいままで身を置いていた状況に対し、急に反発しだす可能性もありますが、いまはあくまで楽しい範囲での変化、挑戦にとどめて大きなことは決めないほうがいいのでは。