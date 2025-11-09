天秤座・女性の運勢

社会面を中心に、これまでの日常を大きく振り返り、過去の問題を解決する流れは続いています。解消されていく部分もあることで天秤座のテンションは少し上がってきそう。新しい展開や出会いも増える時期に差し掛かるため、そちらに意識が向かい始めるでしょう。ただ、いま会うものは総じて強く惹かれる要素があるものの、いざ真面目に向き合いだすとおおいに心乱される可能性がありそうです。勢いよく入ってくるものほど、衝動性が強く少々当てにならないかも。大きな判断をするにはまだ早すぎるので、「あくまで楽しい範囲で」取り入れることを心がけて。振り回されないようにね。

天秤座・男性の運勢

好奇心が増し、新しい行動を起こしたくなってくるとき。実際に出会いや展開がいろいろ起こるのも刺激のひとつですが、ここしばらく取り組んでいる社会面&自分の日常への見直しが進み、問題が解消され始めることで気持ちがラクになってくるのも関係しているでしょう。ただ、実際にはまだ天秤座の状態はそこまで安定しておらず、自分では気づきにくいものの衝動的な傾向もかなり強いよう。いま興味を惹かれる対象にも、いざ本格的に向き合いだすとかなり心乱される可能性があります。もうひと息、落ち着いて日常を見てください。何かするにもあくまで気楽な範囲で。