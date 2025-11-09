蠍座・女性の運勢

自分を見直す最近の行動が効果を生み、過去の問題や不安感が少しずつ解消されつつある今週です。その解放感もあってか、新たな挑戦や環境の変化に意識が向かい始めるときですが、実際にはまだ十分に解消されたわけではないせいか、いまの蠍座は衝動的な傾向がやや強いよう。大きなことを急に決めたり、お金を使ったりしたくなるかも。が、それによって自分自身も調子が狂い、身近な人たちともかみ合いにくくなるのでは。特に大きな決断は、もっと自分が整ってからにしましょう。そのときが来れば特別な勢いをつけなくても蠍座は決められるはずです。

蠍座・男性の運勢

新たな挑戦心と、環境を変えたいという意識が一気に高まってくる今週です。ただそれ自体はいい傾向なものの、いまの蠍座は衝動性も強く、いま起こる勢いはやや向こう見ずな面がありそう。実際に実行した場合、すぐに自分の考えや状況が変わって返って自分を混乱させる可能性が。現状はまだ自分自身を深く見直す流れの途中にいるので、意欲は持ちつつも、まずはそちらをやり遂げたほうが得策です。今後への計画を立てつつ、自分自身にじっくり向き合いましょう。大きなお金を使いたくなったときは特に注意です。