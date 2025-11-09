山羊座・女性の運勢

親しい人間関係のなかから多くを学び、過去の問題や心の傷を解消していく状況下にいる山羊座。ただ、次第に手放しは進み、気持ちはラクになってきているでしょう。その影響もあってか、好奇心や新しいことをしたい衝動が高まってきそうな今週です。それ自体は前向きなものですが、現状の山羊座はまだそこまで本格的な挑戦に向き合う準備は整っていないよう。かつ、いまは衝動性も高いため、直感的に何かを判断し動いてしまう傾向も強いですが、これには要注意かな。思い立って大金を使ってしまったりしないように。もう少しじっくり構え、対人関係からの学びをやりきるほうがいいのではないでしょうか。

山羊座・男性の運勢

強い好奇心と挑戦心に突き動かされ、衝動的に動きたくなる印象のとき。現在パートナーや親友などを含めた身近な人たちと深く向き合い、そのなかで過去の問題や不安感を解消しつつある山羊座。学びの多い時期ですが、負担が少しずつ解消されつつあり、少し気持ちがラクになってきたのがその背景にあるのかも。ただ、散漫さも強いいまは重要な判断には向かないときなので、特に大金を使う内容は決めてしまわないように（即後悔の可能性あり）。まだもうひと息、周囲の状況は動くよう。人との関係から学ばせてもらいましょう。