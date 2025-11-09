水瓶座・女性の運勢

やる気と行動力のある元気な人との出会い、かかわりを通じて、水瓶座の前向きさも刺激されやすい時期が来ています。現在は社会面を通じ、自分のこれまでを深く見直し、長く抱えてきた問題や不安感を手放せる時期の途中ですが、すでに少し手放しが進み気持ちがラクになり始めているのも影響しているかもしれません。が、ややご用心なのは、いま縁ができる相手はかなり衝動性が強く、いざ深くかかわりだすとおおいに混乱させられる可能性が高いこと。気の合う人が多いでしょうが、現状はあくまで楽しい範囲でのつき合いがベストです。自分のペースを守っていきましょう。

水瓶座・男性の運勢

社会面での状況を中心に、自分自身とそれを取り巻く環境を大きく見直すべき流れが続きます。すでにここまでに過去の問題や抱えてきた不安感、傷に向かい合い手放していく展開もあったはず。その影響もあるのかここからは新たに出会う人に刺激され、新たな挑戦心が増してきそうですが、難しいのはその相手とはいざ親しくなってくると翻弄される可能性も高いこと。相手はフットワークも軽く気の合う存在ですが、衝動的な面も強いでしょう。意気投合してすぐに大きなことを判断したりしないように。現状はあくまで楽しい範囲でのつき合い推奨です。動く前に、目の前のことをやりきりましょう。