魚座・女性の運勢

自分自身を深く見直し、長く心のなかに潜む問題や過去の傷を少しずつ手放していく大事な流れはまだ中間地点。とはいえ、手放しは順調に進んでいて実際、気持ちはラクになり、新たな意欲も湧きつつあるでしょう。その意欲が次に向かうのは、おそらく社会面。いまは興味深く意欲的になれる内容も入ってきやすいので、おおいに挑戦心をかき立てられるよう。ただ、自分自身への向き合いはまだ終了していないので、本格的な挑戦に乗り出すには早すぎます。かつ、いまの社会面はかなり不安定な側面も。「前向きな刺激をそこでもらいながら、意欲をだんだんに本物にしていく」くらいに考えて、ペースを早めないことです。

魚座・男性の運勢

社会面で起こる新しい展開に意欲が増し、挑戦心をかき立てられそうな現在の魚座。最近集中して取り組んできている自分自身との向き合いで、ずっと抱えてきた問題や負担が解消されつつあるのが、その一因としてありそうです。ただ挑戦に本腰を入れるにはまだ十分な準備はできていないので、仕事関連からは今後のための前向きな意欲や刺激をもらっているととらえ、まずは小さい範囲でトライするのがいいでしょう。同時にいまの仕事関連は楽しいですが同時に不安定。当てにしていたことが急になくなる、みたいな展開もおおいにありえます。そこは注意してください。