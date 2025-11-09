「桜街」はなんて読む？「街」の読み方が難しい...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「桜街」はなんて読む？
「桜街」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、岩手県一関市の地名です。
いったい、「桜街」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さくらこうじ」でした。
桜街は、岩手県一関市に位置しています。
一関市には、栗駒山に源を発し、一関市内へと流れる磐井川の浸食によって形成された「厳美渓（げんびけい）」があります。
奇岩、怪岩、深淵、甌穴に滝と、訪れる人々を魅了するダイナミックな景観が約2キロメートルにわたって続いているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『一関市公式観光サイト』
ライター Ray WEB編集部