9日午後5時3分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、岩手県、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

地震の概要

9日午後5時3分頃、岩手県、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は三陸沖(北緯39.4度、東経143.5度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.7と推定されます。
この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆岩手県
盛岡市　矢巾町

◆宮城県
涌谷町

【震度3】
◆青森県
青森市　つがる市　八戸市　十和田市　野辺地町　七戸町　六戸町　東北町　おいらせ町　五戸町　田子町　青森南部町　階上町　むつ市

◆岩手県
二戸市　八幡平市　滝沢市　雫石町　岩手町　紫波町　宮古市　久慈市　山田町　普代村　野田村　釜石市　花巻市　北上市　一関市　奥州市　金ケ崎町　平泉町

◆宮城県
登米市　栗原市　大崎市　色麻町　宮城加美町　宮城美里町　角田市　岩沼市　大河原町　丸森町　亘理町　石巻市　松島町

◆秋田県
潟上市　井川町　秋田市　由利本荘市　にかほ市　横手市　大仙市　仙北市　秋田美郷町

◆山形県
鶴岡市　酒田市　遊佐町　村山市　天童市　中山町　河北町