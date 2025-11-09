岩手県、宮城県で震度4の地震 津波発生のおそれ
9日午後5時3分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、岩手県、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。
地震の概要
9日午後5時3分頃、岩手県、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は三陸沖(北緯39.4度、東経143.5度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.7と推定されます。
この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆岩手県
盛岡市 矢巾町
◆宮城県
涌谷町
【震度3】
◆青森県
青森市 つがる市 八戸市 十和田市 野辺地町 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 田子町 青森南部町 階上町 むつ市
◆岩手県
二戸市 八幡平市 滝沢市 雫石町 岩手町 紫波町 宮古市 久慈市 山田町 普代村 野田村 釜石市 花巻市 北上市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町
◆宮城県
登米市 栗原市 大崎市 色麻町 宮城加美町 宮城美里町 角田市 岩沼市 大河原町 丸森町 亘理町 石巻市 松島町
◆秋田県
潟上市 井川町 秋田市 由利本荘市 にかほ市 横手市 大仙市 仙北市 秋田美郷町
◆山形県
鶴岡市 酒田市 遊佐町 村山市 天童市 中山町 河北町