10歳娘がLINEで“いじめ”→相手に非があるのに？同級生母に指摘されても、納得できない理由【ママリ】

この記事では、10歳の娘が友達AとLINEでトラブルになり一方的に悪者にされていることにモヤモヤしているという投稿を紹介します。投稿者さんの娘は以前から自分勝手でわがままな友達に対して直してほしいと伝えていたそう。しかし、改善されなかったため距離をおこうとグループLINEで友達Bとともに「来ないでほしい」と伝えてしまいます。そのことを知ったAの母から投稿者さんへ「グループで仲間外れにするのはいじめだ」と連絡が来たそう。Aの母にどう返信をすればいいのか悩んでいるそうです。

「いじめだ」と言われたけれど…

10歳娘のLINEトラブルについて

アドバイスをお願いします💦

友達4人のグループLINEがあり、

1人(A)が仲間はずれにされたと思い

親が怒ってグループLINEに出てきました。

元々Aが自己中でマウントを取る子で、

4人で遊ぶ約束をしてもAが

「○○は来ないでほしい」と言ったりして

他の3人が困ったり怒ることがありました。

娘とBが、Aに直してほしいことはその都度伝えても

改善されることがなく、

私からも「合わない子とは無理に遊ばなくていいよ」

と伝えていたんですが、

Aの都合が悪くA以外の3人で遊んだ日に

途中からAが合流するかもとなった時に、

娘とBが「Aは自分勝手に行動するしわがままを言うから

来ないでほしい」とLINEしてしまいました。

それを知ったA母が

「そんなことを言われてまで遊ばなくていいよ」

と言ってグループを退会しました。

私個人にも「個人的に喧嘩をするのはいいけど

グループで仲間はずれにするのはいじめだと思う」

とLINEが来ました。

娘達もAに直してほしいことを伝えた上で

距離を取ろうとしているのに強引に来たのはAです。

悪者扱いされていることに納得できませんが

娘からAに「傷つける言い方をしてごめん」と謝ると

「いいけど次やったら許せないと思う」と言われました。

A母にも返信しないといけないんですが

Aの自分勝手な言動が発端となり、投稿者さんの娘やBの「来ないでほしい」という言葉が出たのは明らかなよう。LINE上とはいえそう言われたら傷つくのも事実でしょう。



しかし、その状況になるまで投稿者さんの娘や友達はたくさんの我慢をしていたのも確か。片方が悪者になるのは納得できないという気持ちもわかります。

Aの母に対する返信にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

Aちゃんが「◯◯はこないでほしい」と言った件については知ってる？

正直お互い様だと思うよ。

トラブルの原因になったグループLINEは解散します。



これでいいと思います。

うちの子が、不快な気持ちにさせてしまったようで、申し訳ありません。

ただ、Ａさんも以前、◯◯は来ないで欲しいと言ったりして、1人だけお友達を省こうするような事を言っていたこともあったので、お互いに、成長途中の子どもで、間違えてしまう事もたくさんあると認識しています。

付き合いを続けて行けば、お互い成長していける事もあると思うので、娘がAさんと友達を続けていくなら応援しようと思ってますし、一時関係が離れても、また繋がる事もあるいう姿勢で、親として見守って行こうと思っていますので、よろしくお願いします。

また、私の対応に不満があった場合は、分かりやすく、伝えて頂ければと思います。

やはり、立場によって、感覚の違いもあると思いますので、関係を続けたい気持ちがありましたら、お伝えくだされば幸いと思います。

失礼します。

Aがトラブルのもとのようですが、Aの母はどうやらそれを理解していない様子ですよね。まずはこれまでのことを知ってもらい、いじめではないことを認識してもらいたいところです。



今後も付き合いを続けるのかどうかはもう10歳ですし、子どもたちが決めることなのかも。ただ、同じようなトラブルを起こさないためにも、LINEの使い方を今一度話しつつ、何かあればこまめに親が介入するといったことが必要なのかもしれませんね。

