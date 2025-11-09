長周期地震動 青森津軽北部などで階級１
気象庁によると、９日午後５時３分ごろの地震により長周期地震動・階級１を観測した。
長周期地震動・階級１を観測した地域は
青森津軽北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、秋田内陸南部、山形庄内
長周期地震動・階級１を観測した場所は
五所川原市栄町、奥州市水沢大鐘町、雫石町西根上駒木野、登米市中田町、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、涌谷町新町裏、秋田市山王、秋田市雄和女米木、能代市緑町、横手市雄物川町今宿、湯沢市沖鶴、酒田市亀ケ崎、遊佐町遊佐
震源地は三陸沖。
震源の深さは１０キロ。
地震の規模を示す
マグニチュードは６．５と
推定される。
＊＊参考：長周期地震動階級＊＊
★長周期地震動・階級４
高層階では立っていることができない。
固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。
★長周期地震動・階級３
高層階では立っていることが困難になる。
固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。
★長周期地震動・階級２
高層階では室内で大きな揺れを感じる。
棚にある食器や本が落ちることがある。
高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。
つり下げているものが大きく揺れる。