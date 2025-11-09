9日午後5時3分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。

現在、岩手県に1メートルの津波注意報が発表されています。

9日午後6時33分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・久慈港

第1波：第１波識別不能

観測最大：9日午後5時52分 0.2m

・宮古

第1波：第１波識別不能

観測最大：9日午後6時14分 0.1m

・釜石

第1波：第１波識別不能 【追加】

観測最大：9日午後5時37分 0.1m【追加】

・大船渡

第1波：9日午後5時37分 押し波

観測最大：9日午後6時25分 0.2m

場所によっては、観測された津波よりも高い津波が到達している可能性もあります。

注意報が解除されるまで海に入ったり海岸や川の河口に近づいたりしないでください。

最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市と矢巾町、宮城県の涌谷町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岩手県

盛岡市 矢巾町



□宮城県

涌谷町

■震度3

□岩手県

二戸市 八幡平市 滝沢市

雫石町 岩手町 紫波町

宮古市 久慈市 山田町

普代村 野田村 釜石市

花巻市 北上市 一関市

奥州市 金ケ崎町 平泉町



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 宮城美里町

角田市 岩沼市 大河原町

丸森町 亘理町 石巻市

松島町



□青森県

青森市 つがる市 八戸市

十和田市 野辺地町 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

五戸町 田子町 青森南部町

階上町 むつ市



□秋田県

潟上市 井川町 秋田市

由利本荘市 にかほ市 横手市

大仙市 仙北市 秋田美郷町



□山形県

鶴岡市 酒田市 遊佐町

村山市 天童市 中山町

河北町

■震度2

□岩手県

葛巻町 軽米町 九戸村

一戸町 岩泉町 田野畑村

岩手洋野町 大船渡市 陸前高田市

住田町 大槌町 遠野市

西和賀町



□宮城県

気仙沼市 白石市 名取市

蔵王町 宮城川崎町 山元町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 東松島市

富谷市 利府町 大和町

大郷町 大衡村



□青森県

五所川原市 平内町 外ヶ浜町

板柳町 鶴田町 三沢市

横浜町 六ヶ所村 三戸町

新郷村 東通村 弘前市

黒石市 平川市 鰺ヶ沢町

深浦町 西目屋村 藤崎町

田舎館村



□秋田県

能代市 男鹿市 藤里町

三種町 八峰町 五城目町

八郎潟町 大潟村 湯沢市

羽後町 東成瀬村 大館市

鹿角市 北秋田市 上小阿仁村



□山形県

三川町 庄内町 寒河江市

上山市 東根市 尾花沢市

山辺町 山形朝日町 大江町

大石田町 新庄市 最上町

舟形町 真室川町 大蔵村

鮭川村 米沢市 南陽市

高畠町 山形川西町 山形小国町

白鷹町 飯豊町



□北海道

新篠津村 千歳市 恵庭市

函館市 渡島北斗市 知内町

木古内町 上ノ国町 岩見沢市

南幌町 長沼町 苫小牧市

厚真町 安平町 むかわ町

新冠町 帯広市 浦幌町

十勝大樹町 釧路市 釧路町

標津町 別海町



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

田村市 福島伊達市 桑折町

国見町 鏡石町 矢吹町

いわき市 相馬市 南相馬市

双葉町 浪江町 新地町

猪苗代町 会津坂下町 会津美里町



□茨城県

常陸太田市 常総市 取手市

つくばみらい市



□栃木県

高根沢町



□埼玉県

加須市 春日部市 幸手市

宮代町



□千葉県

浦安市 南房総市



□東京都

東京江戸川区 八王子市



□新潟県

三条市 見附市 南魚沼市

新潟北区 新潟中央区 新潟南区

新発田市 村上市 阿賀野市

阿賀町



□山梨県

忍野村 山中湖村

■震度1

□宮城県

南三陸町 七ヶ宿町 村田町

柴田町 塩竈市 多賀城市

七ヶ浜町 女川町



□青森県

今別町 中泊町 大間町

佐井村 大鰐町



□秋田県

小坂町



□山形県

山形市 西川町 山形金山町

戸沢村 長井市



□北海道

石狩市 当別町 北広島市

七飯町 鹿部町 渡島森町

檜山江差町 厚沢部町 白老町

新ひだか町 十勝清水町 十勝池田町

本別町 広尾町 厚岸町

浜中町 標茶町 鶴居村

中標津町 羅臼町 札幌中央区

札幌北区 札幌東区 札幌白石区

札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 倶知安町 滝川市

網走市 美幌町 斜里町

清里町 北見市 胆振伊達市

壮瞥町 日高地方日高町 浦河町

様似町 えりも町 新得町

足寄町 弟子屈町 根室市



□福島県

白河市 二本松市 大玉村

天栄村 泉崎村 棚倉町

玉川村 浅川町 福島広野町

楢葉町 大熊町 飯舘村



□茨城県

水戸市 日立市 笠間市

常陸大宮市 土浦市 石岡市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

筑西市 坂東市 利根町



□栃木県

宇都宮市 大田原市 那須塩原市



□埼玉県

熊谷市 行田市 鴻巣市

久喜市 さいたま西区 さいたま大宮区

さいたま中央区 さいたま浦和区 草加市

戸田市 八潮市 鶴ヶ島市

吉川市 川島町 松伏町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 市川市

柏市 市原市 館山市

木更津市 東金市 香取市

一宮町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京大田区 東京世田谷区 東京杉並区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 立川市

武蔵野市 町田市 日野市

国分寺市 清瀬市 多摩市



□新潟県

長岡市 小千谷市 加茂市

田上町 出雲崎町 刈羽村

新潟東区 新潟江南区 新潟秋葉区

新潟西区 新潟西蒲区 燕市

五泉市 胎内市 聖籠町

弥彦村 関川村 佐渡市



□山梨県

富士吉田市 上野原市 富士河口湖町

甲府市 韮崎市 南アルプス市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 中央市 市川三郷町

富士川町 昭和町



□群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町

邑楽町



□神奈川県

川崎川崎区 川崎幸区 川崎高津区

川崎宮前区 川崎麻生区 茅ヶ崎市

湯河原町



□長野県

諏訪市 佐久市 長野南牧村



□静岡県

松崎町 沼津市 富士市

御殿場市 静岡清水町 小山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。