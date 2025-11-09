¡ÖÃË±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Í¡©¡×26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëàÄËº¨!?¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¿´Îî¼Ì¿¿?¡×¡Ö¼ÒÄ¹!¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤¹!¡×¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËàÄËº¨!?á±Ç¤ê¹þ¤ß
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤ÎÎëÌÚMob.(26)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£à¾×·âá¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃË±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Í?¡×¤È¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ó¥¥Ë¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÄ¤¤¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢°¦Ç¤Î¥Ý¥Æ¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¥Ý¥Æ¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹!¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÃË¤ÎÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¼Ì¤ê¹þ¤ßÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¿´Îî¼Ì¿¿?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£