¡Ö¤¢¤Þ¤êÁêËÐ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×½éÂÎ¸³¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¿·½½Î¾Æü¸þ´Ý¡¡½éÆü¹õÀ±¤â¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡×¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê½éÆü¡¡½½Î¾¡¦Ä«¿éÎ¶¡Ê²¡¤·½Ð¤·¡ËÆü¸þ´Ý¡Ê9Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·½½Î¾¤ÎÄ¹Â¼²þ¤áÆü¸þ¡Ê¤Ò¤à¤«¡Ë´Ý¡Ê21¡Ë¡áµÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤Ï½éÆü¤ò¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤¤¤Ê¤·¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ò¸«¤¹¤®¤¿¡£Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¡£¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¤ÏÆ±¤¸±ä²¬»Ô½Ð¿È¤Î¶×·Ã¸÷¡Ê¸µËëÆâ¡¢¸½Èø¼Ö¿ÆÊý¡Ë°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·½½Î¾¡£½é¤á¤Æ¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤êÁêËÐ¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡ÖºòÆü¤ÏÆ°²è¤Ç½êºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÉÕ¤±¿Í¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¾®³Ø3Ç¯¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢¶¯¹ë¤ÎÀÅ²¬¡¦ÈôÎ¶¹â¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢3Ç¯»þ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¸Ä¿Í8¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¿·½½Î¾¤Ç·Þ¤¨¤¿¤´Åö½ê¤Ç¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£À¼±ç¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¤¤·¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£