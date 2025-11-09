浅地洋佑が日本勢2人目のインターナショナルシリーズ制覇 賞金5500万円獲得
＜マオタイ シンガポールオープン 最終日◇9日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞高額賞金がかかるアジアンツアーのインターナショナルシリーズ第8戦。トータル19アンダーまで伸ばした浅地洋佑がワン・ジョンフン（韓国）とのプレーオフを制し、同シリーズ初優勝を果たした。優勝賞金として36万ドル（約5527万円）が贈られる。
【写真】めちゃくちゃかわいい！ お猿さんの親子
2019年の日本・アジア共催大会「アジアパシフィックオープン」以来となるアジアンツアー2勝目。インターナショナルシリーズ制覇は、2023年に「インターナショナルシリーズ・オマーン」を制した金谷拓実に続く日本勢2人目の快挙となった。浅地は今回の優勝でインターナショナルシリーズ・ランキング180ポイントを獲得し、同ランキング2位に浮上。シーズン終了後のランキング上位2人には来季のLIVゴルフ出場権が与えられる。池村寛世は「74」とスコアを落とし、トータル10アンダー・30位タイで大会を終えた。
