¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï³ªºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆâ¤Ê¤ë²Ð¤Ç¡¢À¤³¦¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ðÇ®¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤±¤ì¤ÉÎÏ¶¯¤¯ºÆÅÀ²Ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤¬²êÀ¸¤¨¤½¤¦¡£Ã¯¤Ë¤â¤¤¤ï¤º¤³¤Ã¤½¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤í¤½¤íÉ½¤ÎÀ¤³¦¤Ø½Ð¤¹¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£´°À®¤Ê¤ó¤ÆÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¡Öº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×¤¬¿´¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè2°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆ±¤¸¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ëÃç´Ö¤ÈÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î·×²èÀ¤È·ø¼Â¤µ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤¬¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯²Ö³«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÍýÇ°¤ò¸ì¤ê¡¢Ì´¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ¿Þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè3°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¡£¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤òÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÆµÛ¤·¡¢¿©¤Ù¡¢Æ°¤¡¢Áª¤Ö¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¹ÔÆ°¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè4°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢º²¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¡×À±ÌÏÍÍ¡£°Õ¼±Åª¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿»×¹Í¡¢µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤¿¿´¡¢Ì¤Íè¤ØµÞ¤®¤¹¤®¤¿Â¤Ê¤É¡¢À¸¤µÞ¤¤¤ÇÂçÀÚ¤Ë°·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ò¼êÊü¤»¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤ä¤¹¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè5°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´Ø·¸À¤ò¿¼¤¤¿®Íê¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£°ì¸«Ê¿ÏÂ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿´¤Î±ü¤Ç´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤å«¡×¤¬ÎØ³Ô¤òÂÓ¤Ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¾¯¤·¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤°Â¿´¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè6°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼«¸Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¤Ç¤¹¡£É½¸þ¤¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬¤¸¤ï¤ê¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ïºá°´¶¤ò»ý¤¿¤º¡¢µÙÂ©¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡£Ì²¤ê¡¢âÔÁÛ¡¢»¶Êâ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¿´¤Î¥Î¥¤¥º¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè7°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿´¤Î¾ë¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£³°¤Ç´èÄ¥¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤äÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÁ´´ðÃÏ¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¡£²ÈÂ²¤äÀÎ¤Îµ²±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¶»¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤«¤â¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥µ¥¤¥ó¡£Ä«¤Ë¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤òÊ²¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊâÔÁÛ¥¿¥¤¥à¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤òÀÅ¤«¤ËËá¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè8°Ì¡úµûºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÃÏ¿Þ¤ÎÀè¤Ø¡¢Àº¿À¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡×¤Ç¤¹¡£³°¤ØÁö¤ê²ó¤ë¤è¤ê¡¢¿´¤ò±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹¤È¤¡£ËÜ¡¢±ÇÁü¡¢Èþ¤·¤¤²»³Ú¡¢¿¼¤¤ÂÐÏÃ¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡Öº²¤ÎÎ¹Ï©¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÌî¤¬Êø¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤³¤¦À¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¡£¾¯¤·¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»ëºÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£¿´¤¬À°¤¦¤È¡¢¸½¼Â¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
Âè9°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Ìò³ä¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤À¡×¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê³Î¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È¤¡£¼þ°Ï¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤·¡ª¡¡¿·¤·¤¤¸ª½ñ¤¤ä¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹»ÑÀª¡×¤¬¼«Á³¤È¿Í¤Î¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¡ÖÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤¼«¿®¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè10°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÏ¤¬ÀÅ¤«¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¡×À±ÌÏÍÍ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÆÌò¤À¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤¬¡¢µÞ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ñ¼Á¤ò¡ÖÀïÎÏ²½¡×¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¡£Æ°¤¤Ï¥¹¥í¡¼¤Ç¤â¡¢ÆâÂ¦¤ÇÂç¤¤¯ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÉ¾²Á¤òÆóÃÊ³¬¤Û¤É¾å¤²¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè11°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤ò¤ª¼é¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±Ô¤¤Ê¬ÀÏÎÏ¤äÆ¶»¡¤¬ºã¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤è¤ê¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Î®¤ì¤¬³«¤±¤ë¤È¤¡£³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ä¾ðÊóÀ°Íý¤âµÈ¡£¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢º£¤Î¼«Ê¬»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè12°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÄì¤Ë¿¼¤¯ÄÀ¤à¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£É½ÁØÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ç¥Þ¥°¥Þ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£²áµî¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤È¡¢ºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿Åª¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë°Å¼¨¤â¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¶¯¤µ¤äÂ®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼ÅÙ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¡Ë ¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿Àê¤¤TV NEWS