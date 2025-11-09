デビュー15周年のmiwa、ド派手ライブ→サプライズゲストに涙 『リッチマン、プアウーマン』小栗旬が登場
デビュー15周年のシンガーソングライターのmiwaが8日、広島県福山市の遊園地「みろくの里」でミニライブを実施した。
【LIVE写真】miwa、花火＆イルミネーションのド派手ライブ
「みろくの里」は県内唯一の大型レジャー施設で、miwaとは2019年に26枚目のシングルとしてリリースした「ティーンエイジドリーム」のミュージックビデオを撮影した場所。同曲のミュージックビデオはmiwaが出演せず、俳優・声優として活躍する原菜乃華がメインキャストとして出演しており、miwaとしては7年を経て初めて降り立った。
1600発の花火や翌日から始まるイルミネーションをふんだんに施したど派手な演出の中、デビュー曲「don‘t cry anymore」や、ゆかりのある「ティーンエイジドリーム」など4曲を披露。
いったんmiwaがステージから降りると、クラシックと花火、光線を融合した華やかなショー。そして、代表曲「ヒカリヘ」のイントロから再度miwaが登場、沸き返る拍手と歓声の中、約5000人の観客を前に歌い切った。
イベントの終了後に「デビュー15周年を記念し、ある方から花束贈呈があります」とアナウンスされmiwaが振り返ると、なんと「ヒカリヘ」が主題歌のドラマ『リッチマン、プアウーマン』の主演をつとめた小栗旬がサプライズで登場。花束を受けとったmiwaは、涙を見せて喜んだ。
