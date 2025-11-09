人気声優、誹謗中傷や虚偽情報拡散で「憔悴」 一部活動をセーブ 法的措置も視野に
声優の汐谷文康が、SNS上での誹謗中傷や虚偽情報の拡散により心身の不調を訴え、一部の仕事をセーブせざるを得ない状況となっていることが、俳協の公式サイトで明らかになった。俳協は、現在弁護士とともに法的手続きを進めており、今後も同様の書き込みが続いた場合には厳正に対応していく方針を示した。
公式サイトでは「汐谷文康につきまして、一部ファンの方の行動や、X・掲示板等SNSでの誹謗中傷や事実無根の流布・拡散により憔悴し、一部仕事をセーブせざるを得なくなりました」と説明。汐谷の精神的なダメージが深刻であることを明らかにした。
現在、弁護士の助言をもとに対応を進めており、「今後も同様の書き込みが続くようであれば、その都度厳正に対処を行っていく所存です」と、法的措置を取る構えを見せた。また「関係各所、ファンの皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません」と謝罪し、理解と協力を求めている。
汐谷は『アイドルマスターside M』北村想楽役など、アニメやゲームを中心に活動する人気声優で、これまでも多くのファンに支持されてきた。近年ではSNSを通じてファンとの交流を行っていたが、一部ユーザーによる誹謗中傷や事実無根の情報が拡散され、本人が心身に負担を抱える事態となっていた。こうした誹謗中傷がタレントの活動に深刻な影響を及ぼすことを重く受け止め、「健全な応援環境を守るため、再発防止と被害拡大防止に努める」としている。
