◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(15・16日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンは9日、強化試合として行われる韓国戦に出場する韓国代表メンバーを発表しました。

今回指揮を執るのはユ・ジヒョン監督。今回の韓国チームには、2023年のWBCにも出場したクァク・ピン投手やウォン・テイン投手、パク・ヘミン選手なども参加することが分かりました。さらに注目の若手選手なども名を連ねており、フレッシュな布陣となっています。

侍ジャパンを率いる井端弘和監督は、この強化試合について「WBCに向けた国内での最終選考」とコメント。2日間にわたって行われる、宿敵・韓国相手の熱戦に期待がかかります。

▼韓国代表一覧

【監督】

ユ・ジヒョン

【投手】

ムン・ドンジュ(ハンファ・イーグルス)

オ・ウォンソク(KTウィズ)

ペ・チャンスン(サムスン・ライオンズ)

イ・ロウン(SSGランダース)

ウォン・テイン(サムスン・ライオンズ)

チョ・ビョンヒョン(SSGランダース)

ソン・ジュヨン(LGツインズ)

イ・ミンソク(ロッテ・ジャイアンツ)

キム・ゴンウ(SSGランダース)

チョン・ウジュ(ハンファ・イーグルス)

キム・ソヒョン(ハンファ・イーグルス)

クァク・ビン(斗山ベアーズ)

イ・ホソン(サムスン・ライオンズ)

チェ・ジュンヨン(ロッテ・ジャイアンツ)

パク・ヨンヒョン(KTウィズ)

キム・テクヨン(斗山ベアーズ)

ソン・ヨンタク(起亜タイガース)

キム・ヨンウ(LGツインズ)

【捕手】

チェ・ジェフン(ハンファ・イーグルス)

チョ・ヒョンウ(SSGランダース)

パク・ドンウォン(LGツインズ)

【内野手】

パク・ソンハン(SSGランダース)

シン・ミンジェ(LGツインズ)

キム・ジュウォン(NCダイノス)

ノ・シファン(ハンファ・イーグルス)

ムン・ボギョン(LGツインズ)

ソン・ソンムン(キウム・ヒーローズ)

ハン・ドンヒ(国軍体育部隊・サンム(尚武)野球団)

キム・ヨンウン(サムスン・ライオンズ)

【外野手】パク・ヘミン(LGツインズ)アン・ヒョンミン(KTウィズ)キム・ソンユン(サムスン・ライオンズ)ムン・ヒョンビン(ハンファ・イーグルス)