◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３６節 Ｇ大阪１―１神戸（９日・パナスタ）

試合前時点で首位・鹿島を勝ち点差８で追いかけていた神戸が、Ｇ大阪と引き分けて優勝の可能性がなくなった。

真っ向から激しくぶつかってくるＧ大阪と、互いに一歩も引かない展開を繰り広げた。セカンドボールの回収、中盤での攻防、切り替えの速さなど見応えある試合展開となった。相手の圧力にも耐えつつ、勝利以外優勝の可能性が途絶える神戸も攻撃を仕掛ける。得点は生まれず、試合を折り返した。

後半はＭＦ佐々木大樹、ＤＦ酒井高徳、ＦＷジェアンパトリッキなど交代枠も使いながら攻勢を強めた。しかし、同３５分にＭＦ奥抜侃志にＪ１初得点を許して失点。それでも突き詰めてきた前へ押し込むサッカーを徹底し続けた。すると、同４４分。ＤＦ永戸勝也が最終ラインからロングボールをいれると、折り返しに佐々木が右足でボレー。ゴール左隅にたたき込む意地の得点で同点に追いついた。

アディショナルタイムは１０分の表示。Ｇ大阪もゴールに迫り続ける展開に、スタジアムのボルテージも一気に上がった。

まさしく意地と意地のぶつかり合い。互いにゴール前でのチャンスもつくり続けたがそのままスコアは動かず、試合が終了した。神戸は、２００７〜０９年の鹿島以来史上２チーム目の３連覇を狙ったシーズンだったが、悲願はかなわなかった。