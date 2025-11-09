今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負、０５年２着のオースミハルカと１着スイープトウショウの激戦を振り返る。

オースミハルカはエリザベス女王杯で２年連続２着で、女王の座に惜しくも届かず。２００４年は武豊騎手とコンビのアドマイヤグルーヴにゴール前でかわされ、０５年はスイープトウショウ（池添謙一騎手）の鬼脚に屈した。

３年連続のエリザベス女王杯挑戦となった０５年。５歳になったオースミハルカに騎乗した主戦・川島信二騎手は、観衆がどよめくほどの大逃げを打つ。川島さんは「この時期のはるちゃんは、調教をこなすことが難しくなってきまして。自分から向かっていってくれない。止まってしまうのを、帯同馬をつけて佐藤淳調教助手がサポートしながら、ずっと進めていった」。「牝馬で、嫌気がさしてくるという状況のなか、最終調整が本当にうまくいったので、あとは自分は馬を信じて、自信をもって乗るだけだった」と振り返る。

果敢にハナに立ったオースミハルカは、後続をどんどん突き放した。「４コーナー回った時に、直線で追い出した時に手応えもあったので。後ろがえらい離れているなというのは、オーロラビジョンを見て思った」「全く馬は止まっていなかった」。押し切れるという手応えもあったが、最後の最後でスイープトウショウが鬼脚で差し切った。「内、外もだいぶ離れていたんですけど…。（０４年に差して勝利した）アドマイヤグルーヴよりも速く感じましたね」。

あれから２０年。川島さんは２０２４年春に騎手を引退し、現在は栗東・庄野靖志厩舎の調教助手。今は普段の調教に加え、ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で監修を務めるなど、幅広く活躍している。オースミハルカは引退後、生まれ故郷の北海道浦河町・鮫川啓一牧場で繁殖生活に入り、出産した産駒は１１頭。０９年生まれのオースミイチバン（牡、父アグネスタキオン）が兵庫チャンピオンシップ（１２年）、ダイオライト記念（１３年）の交流重賞を２勝。１２年生まれのオースミラナキラ（牡、父ハーツクライ）はＪＲＡ４勝を挙げた。現在は繁殖牝馬の役目を終え、功労馬として元気に過ごしている。