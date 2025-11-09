中学を卒業後、小林宏は、野球の強豪で知られる崇徳高校に進学した。

「甲子園に行きたいとも思っていなかったので、野球部には入りませんでした」

中学では野球部。だが中3夏まで身長162センチと小さかったせいか、甲子園は他人事だった。略歴に〈高校では軟式野球部〉とあるが、「あれ、違うんです」と小林は笑った。

「2年の夏まで帰宅部で、いつも友だちと遊んでいました。仲良くなった友人が野球経験もないのに『軟式野球部に入る』と言うので」

小林も一緒に入部した。

「ほんとに草野球。試合にも自転車で行って終われば遊びに行く。そんな感じ」

硬式野球を始めたのは、大学に入ってからだ。

「たまたま受かったのが広島経済大学。それほど強くないしと思って入部したら、練習はきつかった（苦笑）」

小林の背は中3夏から急に伸び、高3夏には182センチになっていた。ショートを守っていた大学3年の夏。

「4年のエースが肩を痛めて、代わりに投げろと言われたのがきっかけです。秋のリーグ戦に優勝して、明治神宮大会に出た。初戦で慶応に7回コールドで負けたんですが、球が速かったので、『あのピッチャー誰だ？』ってなって、4年の春から、試合のたびにスカウトが来ていました」

投手経験わずか1年の小林がドラフトの注目選手になった。会議の前は、〈関東の球団が2位で指名する〉との見方が有力だったが、ふたを開けるとオリックスに1位指名を受けた。

「10日で上げる」が

そして3年目の1995年に伝説の“オマリーとの14球”を演じるのだが、あの場面は、「一人のバッターとの勝負。それ以上でも以下でもありません」と語る。結果的にヤクルトに日本一を奪われ、トーマス・オマリーがMVPに輝いたのだからそれも当然か。

小林の人生を変えた覚醒の時は、別にあったという。

「あの年の夏です。僕はプロに入って3年目。2年間で4勝はしましたが、1軍と2軍を行ったり来たり。5月に上がったけど先発予定が最初は雨、次は千葉マリンの強風で中止。それで2軍落ち。山田久志コーチは『10日で上げてやる』と言ってくれたけど、1軍に戻れたのは7月でした」

1日の西武戦で先発のチャンスをもらった。後で分かったが、監督の仰木彬は小林先発をかたくなに拒んだ。「小林はストライクが入らん」、渋る仰木を説得してくれたのは山田コーチだった。

「この日ダメなら一生この程度のピッチャーで終わる、自分の中では人生を懸けた勝負でした」

西武打線を抑え、シーズン初勝利。小林は〈人生の勝負〉に勝った。8月にはダイエー戦で初完封。7月からの3カ月で8勝を挙げて優勝に貢献した。

迎えた日本シリーズ。1月に阪神・淡路大震災に遭い、「がんばろうKOBE」と誓い合って臨んだシーズンを制したオリックスは、本拠の神戸にセの覇者ヤクルト・スワローズを迎えた。だが2連敗で神宮に舞台を移した。

イチローが背を向け

第3戦も落とし、後がない4戦目。2戦、3戦に続いて延長にもつれ込んだ。守護神・平井正史は2戦続けて痛打され、不調だった。

「延長10回裏に入る時、ブルペンで『小林行くぞ』と言われました。『えー。オレ？』、思わず叫びました。でも実際ブルペンには他に誰もいませんでした」

10回裏は三者凡退。11回裏、代打荒井幸雄に四球。続く土橋勝征にレフト前に運ばれ1死一、二塁でオマリーを迎えた。二塁にいる代走・橋上秀樹がかえればサヨナラの場面。小林は冷静だった。

「2球で2ストライクを取れたのが大きかったですね」

オマリーはスライダーとストレートを見送った。それからボールを一つ挟んでファウルが続く。7球目、高めに行ったストレートをオマリーは捉えた。

「スタンドまで飛ぶとは思いませんでした。だから僕はサードのベースカバーに走りました。すごい歓声で振り返るとイチローが背を向けて打球を見送っていた。『え、終わり？』、次の瞬間、線審が両手を上げた」

そこからボールを挟んでファウルが三つ続く。12球目。さらに大きな飛球がライトポール右の空に消えた。小林は帽子を取って汗を拭う。スタンドは「オマリー、オマリー！」の大合唱。捕手・中嶋聡がマウンドに走り、「何いく？」と聞いた。小林は「スライダーでいってみますか」と答えた。

「緊張はしていましたが、自然体というか、よい集中ができていました。いつ終わるんや、とは思いましたが（苦笑）」

そのスライダーは外れてフルカウント。そして運命の14球目。渾身のストレートが真ん中低めに沈んだ。「投げた瞬間、フォアボール、満塁だと思った」が、オマリーが強振、バットは空を切り、勝負に決着がついた。

「力んでボールが落ちてしまった。今で言うツーシームですね（笑）。気持ちで負けていなかったということでしょうか」

12回表に4番D・Jが決勝本塁打を打ち、小林は12回裏も三者凡退に抑え、オリックスは第5戦に命をつないだ。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載