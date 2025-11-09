体調不良のため、8月から活動を休止しているシンガー・ソングライターのimaseが9日、自身のXを更新。近況を伝えた。

この日、25歳の誕生日を迎えたimaseは「25歳〜！最近はゲーム作ってるよ〜！」と報告。「2週間近くかけて頑張ったデータが昨日バグで消えました。良い年になりそう〜。。。笑」と自虐を交えながら近況を明かした。

この投稿には「ポスト嬉しすぎる〜。ありがとう」「たくさんやりたいことしてたくさん食べてたくさん寝て、すきなことたーっくさんして素敵で最高で幸せな一年にしてくださいっ」「今はまだゆっくり休んで、また帰って来てください！」などのメッセージが寄せられていた。

今年8月、imaseの公式サイトで「突然のご報告となりますが、この度弊社所属アーティストのimaseが当面の間、アーティスト活動を休止することとなりました」と報告。

理由は体調不良とし「先日7月25日に実施致しました日本武道館公演の開催後に体調が悪化し、医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました。つきましては本人の体調を最優先として回復に専念させるため、現在予定されているイベントやメディアへの出演を中止致します」と明らかにした。