【シャトレーゼ福箱】11月は濃厚アイスや秋スイーツを満喫「アイス・冷食セット」も「お菓子セット」も大注目。
菓子メーカーの「シャトレーゼ」では、2025年11月6日現在、オンラインショップ限定で「11月の福箱」を販売中です。
さまざまなスイーツがセットに
「11月の福箱」も、先月までと同様 "アイス・冷食セット"と"お菓子セット"の2種類が登場。シャトレーゼの人気商品や秋の味覚も楽しめるラインアップになっています。
アイス・冷食セット
ちょっぴり贅沢なアイスに、糖質オフのスイーツやピザが入っています。
＜詰め合わせ内容＞
●チョコバッキー カジゴン（6本入）...1袋
●リッチミルクバー（5本入）...1袋
●濃密生キャラメルアイスクリーム（4個入）...1袋
●糖質85%カットのピザ 4種のチーズ...1袋
●糖質71％カットのスフレチーズケーキ（2個入）...1個
5種18個入りで3476円（送料込み）です。
お菓子セット
＜詰め合わせ内容＞
●ショコラケーキ 鳴門金時...1個
●ショコラケーキ イタリア栗...1個
●瀬戸内レモンブッセ／ミックスベリーブッセ／イタリア栗のマロンブッセ...3種類の中からいずれか2個
●抹茶カステラ（五三焼製法）...2個
●ふんわりムーン カスタード...2個
●北海道産バターどら焼き...2個
●マドレーヌオールドファッションバター...2個
●窯焼きチーズ饅頭...2個
●なんばんゴールドスイートポテトパイ...2個
●梨恵夢 さつまいも...2個
●豊酪...2個
11種20個入りで価格は3340円（送料込み）です。
注文受付期間は、いずれも25年11月30日まで。配達可能期間は11月6日から12月5日までです。
また、ログインして商品を購入すると、カシポポイント3倍の特典が付きます。ポイントを貯めている人は、Web会員の登録とログインをお忘れなく。
「11月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第終了します。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部