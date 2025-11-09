【シャトレーゼ福箱】11月は濃厚アイスや秋スイーツを満喫「アイス・冷食セット」も「お菓子セット」も大注目。

菓子メーカーの「シャトレーゼ」では、2025年11月6日現在、オンラインショップ限定で「11月の福箱」を販売中です。

さまざまなスイーツがセットに

「11月の福箱」も、先月までと同様 "アイス・冷食セット"と"お菓子セット"の2種類が登場。シャトレーゼの人気商品や秋の味覚も楽しめるラインアップになっています。

アイス・冷食セット

ちょっぴり贅沢なアイスに、糖質オフのスイーツやピザが入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●チョコバッキー カジゴン（6本入）...1袋

●リッチミルクバー（5本入）...1袋

●濃密生キャラメルアイスクリーム（4個入）...1袋

●糖質85%カットのピザ 4種のチーズ...1袋

●糖質71％カットのスフレチーズケーキ（2個入）...1個

5種18個入りで3476円（送料込み）です。

お菓子セット

＜詰め合わせ内容＞

●ショコラケーキ 鳴門金時...1個

●ショコラケーキ イタリア栗...1個

●瀬戸内レモンブッセ／ミックスベリーブッセ／イタリア栗のマロンブッセ...3種類の中からいずれか2個

●抹茶カステラ（五三焼製法）...2個

●ふんわりムーン カスタード...2個

●北海道産バターどら焼き...2個

●マドレーヌオールドファッションバター...2個

●窯焼きチーズ饅頭...2個

●なんばんゴールドスイートポテトパイ...2個

●梨恵夢 さつまいも...2個

●豊酪...2個

11種20個入りで価格は3340円（送料込み）です。

注文受付期間は、いずれも25年11月30日まで。配達可能期間は11月6日から12月5日までです。

また、ログインして商品を購入すると、カシポポイント3倍の特典が付きます。ポイントを貯めている人は、Web会員の登録とログインをお忘れなく。

「11月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部