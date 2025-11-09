B1»°±ó¤¬ÀÜÀï¤ÎËö¤ËÎ°µå¤ò·âÇË¡Ä¥Ì¥ï¥Ð¤¬30ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÂç³èÌö
¡¡11·î10Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè9ÀáGAME2¤¬ÉÍ¾¾¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬83－81¤ÇÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ê¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»°±ó¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢»°±ó¤¬47－42¤Î5ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎ¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢»°±ó¤Ï¥Ì¥ï¥Ð¤ÈµÈ°æÍµÂë¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤ÍºÇ¸å¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê83－81¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡7¾¡8ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±ó¤Ï¡¢¥Ì¥ï¥Ð¤¬30ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¡£º¬ËÜÂç¤¬13ÆÀÅÀ¡¢µÈ°æ¤¬11ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£°ìÊýÏ¢¾¡¤¬4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿Î°µå¤Ï¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー¤¬20ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢´ßËÜÎ´°ì¤¬18ÆÀÅÀ¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥é¥ó¥À¥ë¤¬12ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿
¢£»î¹ç·ë²Ì
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 83－81 Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
»°±ó¡Ã29¡Ã18¡Ã22¡Ã14¡Ã¡á83
Î°µå¡Ã23¡Ã19¡Ã23¡Ã16¡Ã¡á81
¡ÚÆ°²è¡Û»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹vsÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È