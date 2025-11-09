¡Ú´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó2025¡Û¸½¿¦1¿Í¤È¿·¿Í2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡Âè°ìÀ¼¤Ï¡¡Åê³«É¼¤Ï11·î16Æü
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó¤¬¤¤ç¤¦¡Ê9Æü¡Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦1¿Í¤È¿·¿Í2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó2025¡Û¸½¿¦1¿Í¤È¿·¿Í2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡Âè°ìÀ¼¤Ï¡¡Åê³«É¼¤Ï11·î16Æü
´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Îº´ÇìÌÀ¹À»á¤È¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÂçµ×ÊÝÎ´ÉÒ»á¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÌøÀ¸¹ÉÌÀ»á¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÀ¼¤Ï
¡Êº´ÇìÌÀ¹À»á¡¡Ìµ¡¦¸½¡Ê1¡Ë¡Ë
¡Ö»Ô³°¡¢¸©³°¡¢³¤³°¤«¤é¿Í¡¢¤â¤Î¡¢¾ðÊó¡¢¤ª¶â¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¡¢°ÜÆ°¿Í¸ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÌó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¿·¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö´Ñ²»»û¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¿·¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÊÌøÀ¸¹ÉÌÀ»á¡¡Ìµ¡¦¿·¡Ë
¡Ö´Ñ²»»û¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤È¢¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¢¤â¤Î¤Ï¾ÍèÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó¤Ï11·î16Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£