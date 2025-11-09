神戸、３連覇が消滅。勝利が必須のガンバ戦で１−１ドロー、残り２節で首位鹿島と７ポイント差
勝たなければ、優勝争いから脱落する。
リーグ連覇中のヴィッセル神戸は11月９日、J１第36節でガンバ大阪と敵地で対戦。スコアレスで迎えた80分に失点。89分に佐々木大樹の得点で同点に追いつく。だが反撃もここまで。１−１で引き分けた。
この結果、神戸の勝点は63。同70で首位に立つ鹿島アントラーズとは７ポイント差。残り２節で逆転優勝の可能性が潰えた。
３連覇を目ざして懸命に戦ったが、その夢は潰えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
