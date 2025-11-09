「リストの一番上にいる」23歳日本代表、関心報道のイタリア名門との対戦に現地注目「次のチームになるかもしれない相手に…」
ミラン陣営の目に、鈴木彩艶はどう映ったのだろうか。
パルマに所属する日本代表GKは11月８日、セリエA第11節でミランと対戦し、先発フル出場している。試合は２−２のドローに終わった。
フランス代表のマイク・メニャンが今季で契約満了となることから、後釜探しが話題となっている名門ミラン。鈴木も候補のひとりとして噂されてきたのは周知のとおりだ。
それだけに、イタリア『Sport Mediaset』は、この日の対戦を前にメニャンと鈴木の対決が注目されると報道。日本が誇る23歳の守護神について、「リストの一番上にいるのはスズキだ。年齢とポテンシャルはクラブの基準に完全に一致する」と伝えていた。
「だが、ひとつネックがある。とてもコストがかかるのだ（約3000万ユーロ＝約52億円）」
そして迎えた試合で、鈴木はミランに２ゴールを許した。先制点となった１点目の場面は、アレクシス・サーレマーケルスのシュートに対する反応がやや遅くなって決められている。２点目のラファエウ・レオンのPKでは、鋭い読みを見せたが、正確にゴール隅を突いたシュートには届かなかった。
試合後、地元メディアは採点記事で鈴木に及第点の６点や、それをやや下回る5.5点をつけた。
６点評価の大手紙『Gazzetta dello Sport』は、「１点目は倒れ込むのが遅く、責任あり」と報道。同じく６点をつけた地元の『Parma Today』も、「サーレマーケルスのシュートに対しては完ぺきではなかった」と伝えている。
5.5点とした『La Repubblica』紙は、「次のチームになるかもしれない相手に対してアピールするのに最高のかたちではなかった」と、ミランに力を示すことができなかったとの見解だ。
『Calciomercato.com』は「勇敢で素晴らしい力を持つが、セービングに関して確実ではなかった」と辛口。『TUTTOmercatoWEB』もサーレマーケルスのシュートは「しのげないものではなかった」と指摘した。ただ、レオンのPKについては、「あれ以上はどうしようもない」と評している。
一方、パルマ専門サイト『Parma Live』は、５点と手厳しい。
「先制点の場面であまり反応できていなかった。サーレマーケルスのシュートは止められないものではなかった。おそらく踏ん張りが弱く、倒れこむのが遅かった。レオンのPKは読んだが、シュートがあまりにパワフルだった。全般的にあまり確実でなく、おそらくゴールシーンでのミスが響いた」
チームは２点のビハインドから追いつき、強豪相手に貴重な１ポイントを手にした。ただ、相手選手との衝突で左手を負傷し、検査を受けに病院へ向かったと報じられた鈴木にとっては、悔しい試合になったと言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
