11月5日、俳優の木村拓哉がInstagramを更新。その写真が注目されている。

「この日、俳優の木村さんはストーリーズで、撮影中だった人気連続ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）のセットを訪問したことを報告しました。隣のスタジオで『徹子の部屋』（テレビ朝日系）の収録をしていたことで、このサプライズが実現したといいます。

この日は出演者らに挨拶し、木村さんを囲んだ集合ショットや、同作で主演を務める女優の天海祐希さんとの2ショットを撮ったようです」（スポーツ紙記者）

同日、連続ドラマ『緊急取調室』のXでも、《#木村拓哉 さんが #キントリ のセットに遊びに来て下さいました》と、この日の様子が投稿された。

木村の電撃訪問が嬉しかったのか、同作に出演しているお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅さんも、自身のXを更新し、スターの訪問の様子を公開している。

《天海祐希さん1人のシーンを前室で見ていた》という塚地。木村とは、《我々と挨拶を交わすと「天海さん、今、大変なシーンですか？」「いや、今、天海さん1人の物語冒頭の台詞のないシーンです。」と答えると「挨拶させてもらおっかな…。」と》とのやり取りがあったと報告していた。これには天海も驚いたようで、塚地のXによれば《「ちょっと！何？！」と驚く天海さん！！》との反応を見せていたようだ。その後も軽快なやり取りを重ねたという。

これにはSNSでも、「天海さんに会いに来る木村拓哉がかっこいいし写真がエモすぎる」「一瞬キントリゲストにキムタク！！？ってなった」と大喜びだ。

「人気ドラマ『緊急取調室』は、現在は第5シーズンが放送中。12月には完結編となる映画『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』の公開も控えています。

今回、視聴者から関心をもたれた木村さんと天海さんの2人は、2024年のドラマ『Believe−君にかける橋−』（テレビ朝日系）で夫妻役で共演しています。2人の夫婦役は好評だったようで、放送終了後も共演を待ち望む声が聞かれました。こうした経緯もあり、今回の木村さんと天海さんの再共演に言及した視聴者が多かったのでしょう。

今回もそうですが、木村さんはサプライズ好きな一面をもっています。これまでにもドラマや映画の撮影現場などに内緒で現れ、共演者やスタッフを驚かせてきました。2024年4月放送、明石家さんまさん主演ドラマ『心はロンリー 気持ちは「…」 Final』（フジテレビ系）にも、サプライズ登場したことがありますが、出演者の吉田羊さんや川口春奈さんが動揺しながら演技を続けていましたね。こういった周囲の人々やファンを喜ばせる木村さんの心遣いは、高評価です」（芸能記者）

こんなサプライズなら何度でも披露してほしいものだ。