¡¡11·î8Æü¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£timelesz¤È¤ÎÂÐÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Øº£Æü¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¶öÁ³²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¸åÇÚ¤È¤â½é¤á¤Æ²ñ¤¦»Ò¤¿¤Á¤È¤â¡Ù¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤À¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²¬ÅÄ¤Ètimelesz¤Î¡È½¸¹ç¼Ì¿¿¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆX¾å¤Ç¤Ï¡Ô¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÊõÊª¤¹¤®¤ë¡Õ¡ÔÂç¹¥¤¤Ê½Ú¤¯¤ó¤Èº£Àä»¿±þ±çÃæ¤Îtimelesz¤¬¸ò¤ï¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤À¡£
¡ÖÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ØÉ÷Ëá¤¯¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ¤ë¡¢ÀÎ¤«¤é¡£¾Ð¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¡ÈÉ÷Ëá¤¯¤ó¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤¬¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡Ô²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Ã¤Æ¡¢É÷Ëá¤¯¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤À¡Ä¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¸å¤í¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏNetflix¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤À¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï11·î13Æü¤«¤éÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ë¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇNetflix¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢timelesz¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤á¤°¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Netflix¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤½¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂèÆóÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ØÏ¢¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼Â¤Ï²¬ÅÄ¤Ètimelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤¹¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â³¤±¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯¡¢¡ØÅ·ºÍ¡¦¤¿¤±¤·¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÍ½È÷¹»¡Ù¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊì¿Æ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤êÈà¤ÏÄÌ¾ï¤Î»öÌ³½ê¤Î°éÀ®´ü´Ö¤ò·Ð¤º¤ËV6¤Ø¤È¡ÈÈô¤Óµé¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡2009Ç¯5·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø5LDK¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤½¤ÎºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤â¾Ã¤¨Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤òÈäÏª¡£·ë¶É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ï¤Ë¤«¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡ÊÆ¬¤¬¡Ë¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î3¿Í¤Ï¡¢Jr.¤È¤·¤Æ¤Î²¼ÀÑ¤ß·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ØÈô¤Óµé¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î·ÐÎò¤«¤é¶ìÏ«¤ÎÂ¿¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤«¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢²¬ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢timelesz¤Î3¿Í¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£