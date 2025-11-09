新日本プロレスは、9日に記者会見を開催。26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」で引退する棚橋弘至（48）の引退試合の相手が“レインメーカー”オカダ・カズチカ（38）に決定したと正式発表した。

会見に出席した両者。オカダは登壇すると、カメラに向かって中指を立てるAEWでやっているヒールパフォーマンスを見せた。

オカダは「無事に2026年1月4日で棚橋さんとの引退試合が決まりました。天龍さんとの引退試合をしたときは、昭和のプロレスが終わったと感じましたけど、棚橋さんと戦っていた頃は平成だったので、平成のプロレスを終わらせたいと思います。東京ドームの棚橋弘至は手強かったので、しっかり気を抜かず戦いたいと思います」と気を引き締めた。

そして「もうエモさは終わり。新日本時代のレインメーカーのイメージは昨日でおしまい。金的してから丸め込んで情けなく終わってしまうかもしれません。AEWで2年弱やってきたことを見てもらいたい」と宣言した。

棚橋は「引退試合の相手を引き受けてくれたオカダに感謝します。ありがとう。ここ数年、ずっと負けてますので、何よりレインメーカーとして凱旋してからの物語ですから借りも返してない…なかなか引退試合で勝ってやめていく選手は少ないかな。でも僕は1人知っているので、全力を出し切れる相手なので、“まだまだできるぞ！”と思われてやめるのか、“棚橋はボロボロだから仕方ない”と思われるのか…後者になれるように頑張ります。最高のコンディションで臨みます」とラストマッチへ気合いを入れた。

棚橋は引退試合の相手をオカダに決めた理由について「引退試合はいろんなパターンがあると思ってます。所属の若い選手と戦って、そういう思いを伝えるのか。それとも話題性があるものにするのか。いろんな選択肢がありました。僕は因縁のある相手ともう1回戦いたかった。そうすると絞られてくるので、その中で決めました」と明かした。

8日に開催された愛知・安城大会のメインイベントで勝利した棚橋が「愛してま〜〜す！！」で締めると、会場にはコインドロップの音が鳴り響いた。

会場にAEW所属の“安城出身”オカダ・カズチカが登場すると会場がどよめいた。リングに上がるとオカダは「引退おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。2026年1月4日、よかったら僕がやりますよ」と棚橋の引退相手として名乗りを上げた。

そして「それまで疲れんじゃねぇぞ！コノヤロー！！」と叫んだ上で、「あとは外道さんに喋ってもらいます」と外道にマイクを渡した。

外道は「レインメーカーが来た限りは、史上最高の引退試合になるぞ！なんでかわかるかオイ！？レヴェルが違うんだよコノヤロー！！」と懐かしいフレーズを口にした上で、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームに金の雨が降るぞ…」と締めると、棚橋とオカダはリング中央でポーズを決めた。

棚橋の現役ラストマッチは、かつてのライバルだったオカダに正式決定した。棚橋VSオカダといえば、12年2月12日、海外修行から凱旋後間もない24歳のオカダがIWGPヘビー級王者の棚橋に初挑戦。戦前の予想を覆して棚橋を下して、新王者になって“レインメーカーショック”と呼ばれる歴史的な出来事となった。そこから“ACE”棚橋と“レインメーカー”オカダのストーリーが、新日本のリングを盛り上げた。

24年1月末で新日本を退団したオカダ。同年2月の大阪で実現した17度目のシングルマッチ。過去の棚橋VSオカダ戦がプレーバックするような場面が何度もあり、最後はオカダが中邑真輔の得意技だったランドスライドのようなドライバーから、必殺技レインメーカーを決めて棚橋に勝利した。試合後には感極まって涙が止まらなかった。

そこからオカダは米団体「AEW」に移籍。現在はヒールとして大活躍している。

両者のシングルマッチ成績は棚橋の5勝9敗3分。東京ドームでのシングルマッチは、棚橋の2勝1敗という結果が残っている。しかしここ4度のシングルマッチは、棚橋の4連敗となっている。