第50回（GI、芝2200m）は16日、京都競馬場で行われる。今年は昨年の有馬記念覇者・レガレイラを筆頭に、秋華賞2・3着馬のエリカエクスプレスとパラディレーヌ、昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ、重賞好走組のラヴァンダ、カナテープ、ココナッツブラウンらがエントリー。

ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。

■アイルランドT組の巻き返しに警戒

府中牝馬SとアイルランドTを合算すると過去10年で最多11頭が馬券内と圧倒。3頭のオールカマー組と4頭の秋華賞組をほぼトリプルスコアで上回っている。

アイルランドT【4.6.1.42】

オールカマー【2.1.0.13】

秋華賞【1.2.2.16】

札幌記念【1.1.1.1】

ローズS【1.0.0.1】

クイーンS【1.0.0.5】

オクトーバーS【0.1.0.3】

新潟記念【0.0.1.4】

優駿牝馬【0.0.1.1】

新潟牝馬【0.0.1.10】

宝塚記念【0.0.1.1】

ヴィクトリアマイル【0.0.1.0】

今年のアイルランドT組は1着ラヴァンダ、3着カナテープをはじめ7頭が出走。ただ、内訳を見ると連勝は2016年クイーンズリングまで遡り【1.2.0.4】。2・3着馬は【2.1.0.9】、4・5着馬は【0.2.1.6】、6着以下は【1.1.0.25】。2021年に府中牝馬S7着のアカイイトが10番人気で戴冠したように、この組は着順を鵜呑みにできない。

その点、今年は1着のラヴァンダより、3着カナテープ、4着ライラックのほか、人気で掲示板外に敗れたボンドガールやアドマイヤマツリの巻き返しには警戒か。

■秋華賞連対馬に連続好走なし

オールカマー組は2015年マリアライト、22年のジェラルディーナを輩出。今年はレガレイラが唯一の該当馬だが、じつはオールカマー経由の1番人気以内の馬は【0.1.0.3】。この中には三冠牝馬デアリングタクト、大阪杯覇者レイパパレ、連覇を狙った2年目のマリアライトがいて、いずれも6着に敗れている。昨年5着のレガレイラはこの条件を打ち破れるか。

秋華賞組は昨年こそ未出走だったが、2023年に唯一出走のハーパーが3着、22年にライラックが2着同着、21年にステラリアが2着と出走機会3連続の馬券内。ただ、意外と秋華賞連対馬の好走がなく、3着馬が【1.0.1.2】、6着以下が【0.2.1.4】。今年は2着エリカエクスプレスより、3着パラディレーヌが狙い目となる。

なお、前走着順で見ると6～9着馬は【2.3.1.31】と巻き返しが目立つものの、10着以下になると【0.1.0.21】で前述のライラックの秋華賞10着→2着同着のみ。1秒差以上の負けから巻き返し例はなく、札幌記念で1秒9差の15着に大敗したステレンボッシュには厳しいデータとなっている。