◇秋季高校野球東京都大会決勝 帝京8―4関東第一（2025年11月9日 神宮）

来春選抜の重要な選考資料となる秋季高校野球の東京都大会決勝が9日に神宮球場で行われ、帝京が8―4で関東第一を下し、16年ぶり15度目の選抜出場を当確とした。

異例の光景だった。21年夏の監督就任以来、指揮官として初の甲子園出場が当確。ゲームセットの瞬間には涙があふれた金田優哉監督だったが、場内放送された優勝監督インタビューの第一声は謝罪だった。三塁側の関東第一ベンチに向け、深々と頭を下げた。

「ウチの（死球を受けた）選手がピッチャーに対して感情を出してしまったところがありましたので、本当にすみませんでした」

帝京の打者が死球を勝ち取った際、出塁の喜びと気合いが空回りし、投手に向かって叫んだ形となっていた。決して両校の雰囲気が悪くなったわけではなかった。それでも対戦相手、野球への敬意を重要視する金田監督は「感情出るのは分かるんですけれど、あれは絶対ダメです」と反省。試合終了後はあふれる涙をぬぐい、謝罪することを決めた。ダメなものはダメ、鉄は熱いうちに打つ“帝京魂”だった。

名将・前田三夫監督の下、春1度、夏2度を果たした名門として知られる帝京だが、11年夏を最後に甲子園から遠のいていた。飛距離の落ちる新基準の低反発の金属バットが導入されても、金田監督は強打・帝京の復活を諦めなかった。

東京代表として出場を決めた明治神宮大会に向け「勝ち進むたびに強くなってきて、選手の成長を感じています。東京都代表で出場しますので、思いを持って一戦必勝で戦いたい」と決意を新たにした。（柳内 遼平）