　今週の日経225先物は、11日発表のソフトバンクグループ<9984>[東証P]の決算が相場の方向転換につながる可能性があり、投資家の注目を集めそうだ。先週の日経225先物は11月4日につけた5万2700円をピークに調整し、5日には5万円の大台を一時割り込み4万9110円まで売られた。5万円割れでは押し目待ち狙いのロングも入り、その後は概ね5万円～5万1000円辺りのレンジで推移。終値での5万円台はキープしつつも、週末7日には4万9680円まで下げる局面もあった。

　調整を強めた要因として、ソフトバンクグループとアドバンテスト<6857>[東証P]といった指数インパクトの大きい値がさの半導体・人工知能（AI）関連株の下げのインパクトの大きさがある。7日の日経平均株価は607円安だったが、この2銘柄で630円超押し下げた形である。もっとも、10月第5週（10月27日- 31日）をみると、24日にアドバンテストがストップ高で日経平均株価を1社で1000円超押し上げていた。この2社の動向を睨みながら、先物市場ではヘッジ対応などを含めて連動性が高まりやすく、結果、先週は下へのバイアスが強まりやすかった。

　決算発表が本格化するなかで、米国市場でAIデータ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズ が急落したことがトリガーになったとの見方もある。同社が3日に発表した四半期決算は市場予想を上回ったものの、著名投資家が率いるファンドによるプットポジションの保有が明らかとなり、同社株は4日に8％近く下落した。半導体・AI関連株に対する割高感が意識されて、東京市場でもこれまで相場を牽引してきた関連銘柄に持ち高調整の売りが強まった。

　指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが見込まれるなかで、日経225先物ではショートが仕掛けやすくなった。上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σと+2σによるレンジで推移してきたこともあって、+1σを割り込んだこともショートを入れやすくさせたのだろう。中心値である25日移動平均線と+1σとのレンジに移行するなかで、5万円割れも想定される形だったとみられる。

　日経225先物は先週の調整によって上向きで推移する25日線に接近する場面もみられ、いったんは調整一巡からリバウンドが試される水準ではある。ただし、このリバウンドも前述のソフトバンクグループの決算反応次第であろう。同社の決算がポジティブ視される形でリバウンドを強めてくると、先週に調整がみられた他の半導体・AI関連株への買い戻しに向かわせ、先物市場でもロングが入りやすい。一方で、ネガティブな反応となれば、25日線割れから-1σ（4万7680円）水準が射程に入ることも考えられる。

　ボリンジャーバンドは先週の調整の影響によって下向きに転じており、+1σは5万0910円、+2σが5万2530円に下がってきた。バンドが収斂をみせてくることで、下へのバイアスが強まる展開が意識されてくることも考えられよう。これまで長期的に支持線として機能していた25日線を割り込んでくると、戻り待ち狙いのショートが入りやすい需給状況になりそうだ。これらのトリガーになり得るのが、ソフトバンクグループの決算となろう。

　7日の米国市場でNYダウは上昇したが、米連邦政府の一部閉鎖の解除に向けた動きが進展するとの思惑から、主力株の一角に買い戻しが入ったようである。ただし、半導体・AI関連株への持ち高調整は続いており、ナスダックは下落。東京市場では週初は前週の下落に対する自律反発狙いの動きがありそうだが、戻り待ち狙いのショートスタンスに向かわせそうだ。

　まずは、5万円固めを意識した押し目狙いのロング対応とし、5万0500円を挟んだオプション権利行使価格の5万円から5万1000円のレンジを想定。その後のソフトバンクグループの決算を受けた株価の反応次第では、下は4万8000円から5万円、上は+1σ突破を意識した5万円から5万2000円のレンジとみておきたい。ソフトバンクグループの反応が限定的であれば、米国市場次第の面はあるものの、25日線が支持線として意識されて、やや押し目待ち狙いのロングが入りやすくなろう。

　7日の米VIX指数は19.08（6日は19.50）に低下した。週間（10月31日は17.44）では上昇している。先週は半導体・AI関連株への持ち高調整が強まったほか、大手金融機関のCEO（最高経営責任者）が株価調整について触れたこともあり、VIX指数は上昇傾向をみせた。7日に一時22.72まで急伸する局面もみられたが、終値では20.00を下回っている。足もとでリバウンド基調を強めているが、センチメントを測るうえで20.00を上回って終えるようだと、市場心理をやや神経質にさせそうである。ただし、20.00近辺で上値を抑えられる状況では、過度な警戒感は強まらず、リスク選好に傾きやすい状況である。

　先週末のNT倍率は先物中心限月で15.27倍（6日は15.34倍）に低下した。週間（31日は15.73倍）でも下落している。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げのインパクトが大きく、結果的にNTロングを巻き戻す動きに向かった。一時15.16倍まで下げてきており、25日線（15.12倍）が射程に入ってきたことで、いったんリバランスが意識されそうだが、一方で25日線を明確に下回ってくると、NTロングの巻き戻しが強まる可能性があろう。ただし、ソフトバンクグループの動向を受けて短期の仕掛け的な動きが日経225先物に入りやすく、その後のリバランスは意識しておきたい。

　10月第5週（10月27日-31日）の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりの売り越しであり、売り越し額は1893億円（10月第4週は6335億円の買い越し）だった。なお、現物は3459億円の買い越し（同6436億円の買い越し）と5週連続の買い越し。先物は5353億円の売り越し（同101億円の売り越し）と3週連続の売り越しだった。個人は現物と先物の合算で1219億円の売り越しと2週連続の売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で2645億円の買い越しとなり、2週ぶりの買い越しだった。

　主要スケジュールでは、11月10日に日銀金融政策決定会合の主な意見（10月29日・30日開催分）、9月景気動向指数、11日に10月景気ウォッチャー調査、13日に10月国内企業物価、米国10月消費者物価指数、14日にオプションSQ、中国10月鉱工業生産、中国10月小売売上高、米国10月小売売上高、米国10月生産者物価指数などが予定されている。ただし、米国では政府機関の一部閉鎖が長期化しているため、経済指標の一部は公表が遅れる可能性がある。

――プレイバック・マーケット――

●SQ値
11月限　日経225　39901.35　　TOPIX　　2765.26
12月限　日経225　39434.85　　TOPIX　　2738.68
01月限　日経225　39343.19　　TOPIX　　2726.70
02月限　日経225　39432.64　　TOPIX　　2775.06
03月限　日経225　36483.79　　TOPIX　　2684.98
04月限　日経225　32737.29　　TOPIX　　2418.70
05月限　日経225　37572.13　　TOPIX　　2733.00
06月限　日経225　38172.67　　TOPIX　　2776.06
07月限　日経225　40004.61　　TOPIX　　2830.46
08月限　日経225　41368.58　　TOPIX　　3004.82
09月限　日経225　45016.28　　TOPIX　　3175.61
10月限　日経225　48779.14　　TOPIX　　3241.66

◆日経225先物（日足）
　　　　　　　　　始値　　 高値　　 安値　　 清算値　 前日比
25/12　11月07日　 50750　　51040　　49680　　50310　　-550
25/12　11月06日　 50450　　51380　　50300　　50860　　+330
25/12　11月05日　 51540　　51600　　49110　　50530　　-980
25/12　11月04日　 52600　　52700　　51510　　51510　　-960

◇TOPIX先物（日足）
　　　　　　　　　始値　　　高値　　　安値　　　清算値　　前日比
25/12　11月07日　 3307.0　　3324.5　　3270.5　　3294.0　　-19.5
25/12　11月06日　 3274.5　　3326.5　　3268.0　　3313.5　　+35.5
25/12　11月05日　 3312.0　　3314.5　　3202.0　　3278.0　　-32.0
25/12　11月04日　 3345.0　　3356.0　　3308.5　　3310.0　　-24.0

●シカゴ日経平均　円建て
　　　　　　　　　　清算値　 前日大阪比
11月07日（12月限）　50410　+100
11月06日（12月限）　50220　-640
11月05日（12月限）　51205　+675
11月04日（12月限）　51200　-310
11月03日（12月限）　52565　+95

※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残（金額）
　　　　　 　　売り　　　前週末比　　 買い　　　　　　前週末比
10月31日　　　 　20億円　　 +8億円　　2兆1483億円　　-3066億円
10月24日　　　 　12億円　 -499億円　　2兆4549億円　　+2932億円
10月17日　　　　511億円　 +489億円　　2兆1617億円　　-4271億円
10月10日　　　 　22億円　-2058億円　　2兆5888億円　　+3076億円
10月03日　　　 2080億円　 +538億円　　2兆2812億円　　-3067億円
09月26日　　　 1542億円　 +599億円　　2兆5880億円　　+1936億円
09月19日　　　　942億円　 +211億円　　2兆3944億円　　+2765億円

□裁定取引に係る現物ポジション（株数）
　　　　　　　　売り　　　　　 前日比　　買い　　　　　　　前日比
11月05日　　　　690万株　　　+618万株　　8億0469万株　　　-7343万株
11月04日　　　　 72万株　　　 ±0万株　　8億7812万株　　　-292万株
10月31日　　　　 72万株　　　 ±0万株　　8億8105万株　　　+2831万株
10月30日　　　　 72万株　　　 +16万株　　8億5273万株　　　-1223万株
10月29日　　　　 55万株　　　 ±0万株　　8億6497万株　　　-2788万株
10月28日　　　　 55万株　　　 ±0万株　　8億9286万株　　　-8064万株
10月27日　　　　 55万株　　　 ±0万株　　9億7350万株　　　-5999万株
10月24日　　　　 55万株　　　 ±0万株　 10億3350万株　　　-1008万株
10月23日　　　　 55万株　　　 -14万株　 10億4358万株　　　-770万株
10月22日　　　　 69万株　　　 +14万株　 10億5129万株　　　+3904万株
10月21日　　　　 55万株　　　-805万株　 10億1224万株　　　+4138万株
10月20日　　　　861万株　　　-347万株　　9億7085万株　　　+2248万株
10月17日　　　 1208万株　　　+475万株　　9億4837万株　　　-3524万株
10月16日　　　　732万株　　　 +65万株　　9億8361万株　　　-3500万株
10月15日　　　　667万株　　　+445万株　 10億1861万株　　　-1035万株
10月14日　　　　222万株　　　+144万株　 10億2896万株　　　-5286万株

株探ニュース