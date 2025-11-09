ミスタードーナツが、ポケモンの人気キャラクター「メタモン」をモチーフにした「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を、ミスドネットオーダーの事前予約限定で発売する。予約受付開始は11月12日（水）から。

ミスタードーナツ 55周年を記念「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」期間限定発売 (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

今回は、ミスタードーナツの55周年を記念して、メタモンがドーナツポップにまぎれている姿をイメージした新商品がお目見えする。

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」（テイクアウト 648円）は、ホワイトチョコをコーティングしたオールドファッション生地に、カスタードクリームとホイップクリーム、8個のドーナツポップと、ストロベリーチョコでコーティングしたイースト生地にチョコレートの目と口がついたメタモンドーナツがのっている。

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」（テイクアウト 648円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」はミスドネットオーダーから、受取前日までの事前予約限定で発売。予約期間は11月12日（水）から12月24日（水）までで、受け取りは期間は11月26日（水）から12月25日（木）までとなる。商品はなくなり次第終了で、価格は税込み。



