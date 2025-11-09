重機で障害物を乗り越える操作方法を確認する参加者＝2025年9月、千葉県木更津市

災害時に備えて重機の操作方法を学べる研修施設が千葉県木更津市にある。県内を襲った台風被害への支援を続ける千葉南部災害支援センターと日本財団、市が連携し、市有地に重機を備え、消防や一般向けの練習会を定期開催している。重機は人命救助や土砂撤去に役立つが、操作できる人材が不足しており、克服を目指す。同様の取り組みは宮城、佐賀両県にも広がる。（共同通信＝井口真之介）

「バケットをもう少し前に出して進みましょう」。9月上旬、木更津市笹子の研修施設での練習会では県内外の男性3人が指導を受けた。小型重機で斜面を上り下りしたり、家屋に見立てた看板に接触しないよう慎重に土砂を運搬したりして操作方法を確認していた。

能登半島地震の被災地でボランティア支援を続ける東京都墨田区の本田靖さん（66）は「現地で苦戦した作業をここで練習して次に生かせる。重機の扱いを確認できる貴重な場所だ」と充実感をにじませる。

日本財団は木更津市と2023年3月に災害対策協定を締結し、約8千平方メートルの市有地を無償で借りて整備。業務委託先のセンターと毎月2回、練習会を開く。初級の基本操作から上級の荷物つり上げまで、習熟度に応じた指導を受けられる。講師は災害現場で活動した消防隊員が務める。

センターは他にも、浸水被害を受けた家屋の復旧や屋根へのブルーシート張りなどさまざまな災害を想定した講習を開催している。センター長の加納基成さん（60）は「被災した地域の責任として、経験や支援で得た教訓を伝えたい」と話す。

佐賀県大町町でも、重機を備えた研修拠点を地元の支援団体と運営している日本財団。9月には宮城県石巻市とも協定を結んだ。閉校した小学校で講習会を開く。災害対策事業部の高島友和チームリーダーは「全国的に災害が多発している。事前の備えを進める防災拠点を各地に増やしたい」と意気込む。