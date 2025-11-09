この先も、北海道から北陸は、短い周期で寒気が流れ込むでしょう。日本海側は雲が広がりやすい見通しです。関東から九州は、太平洋側を中心に晴れる日が多くなるでしょう。一方、沖縄は台風26号や湿った空気の影響で、連日雨が降りそうです。うねりやしけが続き、警報級の大雨の恐れがあります。

週の始まり明日10日(月)関東から九州晴れ 北海道は明後日11日(火)にかけて平地で雪

明日10日(月)は冬型の気圧配置となり、北日本を中心にこの時期としては強い寒気の流れ込みが続くでしょう。

広い範囲で北風が強く、晴れる地域でも昼間は風が冷たく感じられそうです。



北海道から北陸は、雨や雪が降ったりやんだりするでしょう。

北海道は断続的に雪が降る見通しです。市街地でも雷が鳴ったり、雪の降り方が強まることがあるでしょう。

東北や北陸は明日10日(月)の夕方にかけて、急な強い雨や落雷、竜巻、ひょうにご注意ください。標高の高い地域では、雪が降りそうです。



関東から九州はカラッと晴れる地域が多いでしょう。

ただ、関東は気圧の谷が通過する午後は一時的に雨雲が発生し、弱い雨が降る見通しです。

寒気の影響を受ける関東の山沿いは、局地的に雪がちらつくでしょう。



沖縄は曇りや雨で、強風や高波に十分注意が必要です。

台風26号 週の後半は沖縄へ接近の恐れ

大型で非常に強い台風26号は、現在フィリピンの東にあって、西へ進んでいます。

先島諸島では台風の進路によっては、明日10日(月)から明後日11日(火)は大しけとなり、11日(火)から14日(金)にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。



また、11日(火)以降は前線が明瞭になり、沖縄付近に停滞する予想です。沖縄は土曜日にかけて湿った空気の影響を受けるでしょう。

連日雨が降り、特に週の後半は台風、または台風から変わる低気圧が接近、通過して荒れた天気になる可能性があります。



長い時間雨が降り続き、雨量が多くなる恐れがあるため、今のうちから大雨への備えをなさってください。

関東から九州は太平洋側を中心に晴れる日が多い 北海道から北陸は短い周期で雨や雪

明後日11日(火)と12日(水)は高気圧の圏内となり、晴れる所が多いでしょう。



13日(木)は北日本を前線が通過し、北海道から北陸では雨や雪が降る見通しです。

関東から九州は日中は晴れますが、東海から九州の太平洋側では、夜は雨の降る所があるでしょう。



14日(金)は、冬型の気圧配置となり、北海道から北陸はしぐれ、北海道は日本海側を中心に市街地も雪が降るでしょう。

関東から九州は乾いた晴天となりそうです。



15日(土)は移動性の高気圧に覆われて、全国的に日差しが届きそうです。



16日(日)は足早に高気圧が本州から離れ、前線を伴った低気圧が北日本へ接近するでしょう。

天気はゆっくり下り坂に向かう見通しです。