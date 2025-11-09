「1本あれば重宝！」【しまむら】今 → 春まで穿けそう！「淡色パンツ」

キレイめにもカジュアルにも振りやすい、シンプルで着まわしやすいパンツがあれば重宝しそう。即戦力になってロングシーズン活躍し、さらに価格もお手頃というコスパ優秀パンツを、おしゃれさんが【しまむら】で発見！ トレンドシルエットで今っぽコーデも楽しめそうな淡色パンツを、ぜひチェックして。

コスパ優秀！ 春まで使えそうな淡色カーブパンツ

【しまむら】「cho＊1タックカーブPT」\1,639（税込）

@miu___wearさんが「一枚あれば重宝！」と紹介するのは、シンプルなデザインで合わせやすい淡色パンツ。緩やかにカーブを描くシルエットで、コーデのトレンド感UPが狙えます。フロントにはタックが入っており、ウエストまわりがすっきりと見えるのが嬉しいポイント。「秋冬、そして春まで使える生地感」とのことで、ロングシーズンヘビロテできそうです。

ストライプシャツと合わせて爽やかな好印象コーデに

@miu___wearさんが「春におすすめ」と紹介しているのは、ストライプシャツと合わせた爽やかな着こなし。柔らかいアイボリーのパンツは秋冬はもちろん、春コーデにも好相性。あえてシャツは片側タックインでこなれ感UP。足元はクラシカルな黒のローファーでキリッと引き締めて、上品さをキープして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M