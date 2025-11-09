【ファミマ】「ジャムハウス監修ボルガライス」「麺家いろは監修富山ブラックらーめん」「チャンピオンカレー監修チキンカツカレー」を富山・石川・福井県限定で発売
ファミリーマートは11月11日、「うまいぞ北陸!名店の逸品」を北陸地方(富山県・石川県・福井県)のファミリーマートで実施する。
うまいぞ北陸!名店の逸品
同フェアでは、北陸3県(福井県・石川県・富山県)の名店が監修した3商品を発売する。福井県からは、ボルガライス発祥の店のひとつとされる洋食レストラン「ジャムハウス」監修の「ボルガライス」(646円)が登場。あっさりとしたケチャップライスにケチャップをベースに、デミグラスソース、トマトペースト、白ワインを加えた特製ソースをかけ、旨味とコク、甘味のバランスのよい味わいに仕立てた。
「ジャムハウス監修ボルガライス」(646円)
石川県からは、元祖金沢カレーの店「チャンピオンカレー」監修の「チキンカツカレー」(698円)が登場する。牛の旨味の強い、まろやかで濃厚なベースのルーに炒めた玉ねぎの甘みやクリーミーさが特長のドロっとしたカレールーを加え、ボリューム感のあるチキンカツを合わせた。
「チャンピオンカレー監修チキンカツカレー」(698円)
富山県からは、富山ブラックを広めた有名店「麺家いろは」監修の「富山ブラックらーめん」(630円)を発売する。ちぢれ麺にあう、深みのある魚介風味の醤油スープを合わせた一品。「富山ブラック」の特長でもある黒胡椒が効いた味わい。
「麺家いろは監修富山ブラックらーめん」(630円)
