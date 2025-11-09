◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）

１着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、１番人気で松山弘平騎手騎乗のアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は、７着に敗れた。

同馬は、昨年１１月の浦和記念で重賞を初制覇。今年５月の平安Ｓで２勝目をマークした。前走の帝王賞は２着に敗れたが、勝ち馬は３日のＪＢＣクラシックを圧勝したミッキーファイト。強敵に首差と好走していた。

夏場は休養に充ててリフレッシュ。当所の目標であったＪＢＣクラシックには出走がかなわなかった。それでも昨年２着の同レースに、照準を合わせ調整されたが、スタートから後方に置かれ、最後は力尽きた。

勝ったのは２番人気のダブルハートボンド（坂井瑠星騎手）で、勝ち時計は１分４７秒５。１９年７月の名鉄杯（中京）でスマハマがマークした１分４７秒６を更新するＪＲＡレコードとなった。２着は７番人気のサイモンザナドゥ（川田将雅騎手）、３着は３番人気のロードクロンヌ（横山和生騎手）だった。

松山弘平騎手（アウトレンジ＝７着）「ついていくので、いっぱいいっぱいでした。良く頑張ってくれていますが…」

三浦皇成騎手（ラムジェット＝４着）「脚質的に、今日の馬場が合わなかったです。海外遠征は、いい状態ではありませんでしたが、今日は厩舎が最高の状態に仕上げてくれたのが返し馬で伝わりました。乗ったなかでも一番と言えるくらいの伸びでしたし、ここを叩いて良くなると思います。これからが楽しみです」

Ｃデムーロ騎手（ドゥラエレーデ＝５着）「初ブリンカーで、一生懸命走ってくれました。最後のコーナーも手応えはありましたが、直線では一本調子に。でも、ブリンカーは効果的ですね」

高杉吏麒騎手（ブライアンセンス＝６着）「ポジションを取ってほしいとの指示でした。ゲートを出てからの進みも良かったですし、手応え良く回って来られました。馬場が乾いていたら、違ったかもしれません」

団野大成騎手（デルマソトガケ＝８着）「馬はイメージ通りでした。ぺースが速すぎて、この馬向きの展開ではありませんでした。でも、どこかで一発やってくれるような気はしましたよ」

幸英明騎手（シゲルショウグン＝９着）「前回はハナに行かない競馬ができたので、そのイメージで運びました。でも結果を見ると、無理にでも行かせた方が良かったかもしれません」

佐々木大輔騎手（ペリエール＝１０着）「ついていくのにいっぱいいっぱいでした。想定していたよりも、時計もペースも速かったですね。馬の状態はいいと感じたのですが…」

西村淳也騎手（レヴォントゥレット＝１１着）「勝った馬が強かったですね」

田口貫太騎手（レイナデアルシーラ＝１３着）「スタートよく、３番手につけられましたが、勝った馬についていった分、止まりました。まだ３歳馬ですし、これからなので、また頑張ってくれると思います」