放送終了した『何するカトゥーン？』、KAT-TUN解散後ライブの感想を長文投稿 ファン感激「またいつか」「ありがとう」
今年3月31日をもって解散したKAT-TUN（亀梨和也、上田竜也、中丸雄一）の冠番組『何するカトゥーン？』（フジテレビ）が9日、公式X「元 何するカトゥーン？」を更新。すでに番組は終了しているが、きのう8日に開催された同グループの解散後ライブ『Break the KAT-TUN』（千葉・ZOZOマリンスタジアム）の感想を投稿した。
同アカウントは「2025.11.8 Break the KAT-TUN 余韻の独り言」と題した文章を公開。「KAT-TUNのエンターテインメント。それが最高だということは、とっくに知っていたはずなのに しなやかに過去を超えて 最後のライブで 史上最高を叩き出す姿に 改めて、なんてカッコいいグループなんだと…心が震えた。あっとうてきだったなぁ」と書き出し、「彼らは誰とも似ていない三者三様の個性と独自の美学で成り立つグループだった。最後までその志を貫き続けた3人の背中は、とんでもなく広かった。この存在を手放すなんて、できるわけがなく 今後もKAT-TUNのエンターテインメントを 自分なりに育て愛していきたいと思う。ここからはそれぞれの活動を応援する新しい時間も楽しみながら」といった思いをつづった。
最後に「またいつか会える日を願って…それぞれが進む新たな道に、揺るがない経緯と、あたたかな祝福を送りたいと思います。これにて完」と締めた。
放送が終了した番組からの愛ある投稿には「またいつか出会えますように！」「今日までありがとうございました」「KAT-TUNのこと、hyphenのこと大切にしてくださって、本当にありがとうございました！」「これからのそれぞれの航海も、一緒に応援よろしくお願いします！」「幸せしかない番組でした」といった声が寄せられている。
