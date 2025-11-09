【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月9日／デイ4）

【映像】170km/超えで0.0→僅か0.1秒差で大逆転（実際の様子）

世界ラリー選手権（WRC）の第13戦『ラリージャパン』は9日、最終日を迎えた。この日は雨が降りしきる最悪のコンディションで、クラッシュも起きる波乱含みの展開となった。

この大荒れの最終局面で劇的な幕切れが待っていた。最終SS（スペシャルステージ）であり、ボーナスポイントが付与されるパワーステージ（PS）で、熾烈なタイムアタック合戦が繰り広げられた。主役は、8度のWRCチャンピオン経験を持つ生ける伝説、セバスチャン・オジエ（トヨタ）だ。オジエは、今季ドライバーズチャンピオン争いをリードするエルフィン・エバンスがマークした暫定トップタイムを追いかける展開となった。

スプリットタイムを見ると、オジエは最初の区間でエバンスに0.4秒遅れで入るものの、その後一度は逆転。しかし、9.77km地点では再び0.1秒遅れとなる大接戦を繰り広げた。この緊迫した状況下で、オジエは鬼神のアタックを仕掛ける。解説でレーシングドライバーの野尻智紀は、「ここはオジエも抜いてはいけないんだという、凄く理解して攻めてますね」とコメント。放送席からも「このスピードでそこ攻めるんですか？」と驚きの声が上がる中、オジエは雨の狭い林道を最高速170km/h超えで疾走する限界ギリギリの走りを見せる。そして最終区間で0.0秒差と並びながら、フィニッシュライン直前で逆転。オジエはエバンスをわずか0.1秒差で上回り、ステージ優勝を飾った。

この劇的な逆転ステージ勝利により、オジエは4日間トータルの総合タイムでもエバンスに11.6秒差をつけ、見事ラリージャパン総合優勝を決めた。モニターで見つめていたトヨタのチームスタッフは拍手喝采、実況も「これは生けるレジェンド、伝説です」と称賛。ファンからも「まくった」「0.1かよ」「皇帝だ！！」「神レベル」など反響が相次いだ。一方、直前に暫定トップを記録していたエバンスはため息をつき、口をあんぐりと開けて脱帽の様子を見せた。

最終結果はオジエが総合優勝、エバンスが総合2位となった。これでポイントランキングはエバンス272点に対し、オジエ269点と僅か3ポイント差に。最終戦を残しタイトル争いはさらに熾烈な状況となった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）