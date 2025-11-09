【島根県×ANA】萩・石見空港片道利用でレンタカーの乗り捨て料金が0円になるキャンペーン開催
島根県は11月5日、「萩・石見空港片道利用で、レンタカーの乗り捨て料金が0円になるキャンペーン」を実施すると発表した。
五感でほぐれる、島根たび
島根県および島根県観光連盟は、萩・石見空港を活用したさらなる観光誘客の促進を目的に、ANAグループと連携し、東京(羽田)=萩・石見線の利用促進事業を進めている。その一環として、新たに同キャンペーンを期間限定・台数限定で実施する。
レンタカーの出発店舗または返却店舗を萩・石見空港とした予約で、乗り捨て料金が無料となる。対象営業所は、萩・石見空港、鳥取空港、米子空港、山口宇部空港であり、空港営業所のみが対象となる。
キャンペーン利用例:石見空港発米子空港着、1泊2日の場合(レンタカー会社や発着地等により料金が異なる)
予約対象期間は2025年10月31日〜2026年3月26日23:59、貸出対象期間は2025年11月21日〜2026年3月27日貸出分まで(2026年3月31日返却分まで)。
対象商品は「ANAトラベラーズレンタカー(レンタカー単品)」で、対象となるレンタカーは、ニッポンレンタカー(現地決済・事前決済)の普通車および、オリックスレンタカー(事前決済)のSクラス。キャンペーン対象台数は60台分となる。
予約方法など詳細はANAのウェブサイトにて確認を。
五感でほぐれる、島根たび
島根県および島根県観光連盟は、萩・石見空港を活用したさらなる観光誘客の促進を目的に、ANAグループと連携し、東京(羽田)=萩・石見線の利用促進事業を進めている。その一環として、新たに同キャンペーンを期間限定・台数限定で実施する。
キャンペーン利用例:石見空港発米子空港着、1泊2日の場合(レンタカー会社や発着地等により料金が異なる)
予約対象期間は2025年10月31日〜2026年3月26日23:59、貸出対象期間は2025年11月21日〜2026年3月27日貸出分まで(2026年3月31日返却分まで)。
対象商品は「ANAトラベラーズレンタカー(レンタカー単品)」で、対象となるレンタカーは、ニッポンレンタカー(現地決済・事前決済)の普通車および、オリックスレンタカー(事前決済)のSクラス。キャンペーン対象台数は60台分となる。
予約方法など詳細はANAのウェブサイトにて確認を。