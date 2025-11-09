家族との再会に大喜びするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破し、「愛おしすぎる」「５秒で泣いた」「めちゃくちゃわかる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に会うため、実家を出てから初めて『帰省した』結果→ペットカメラが捉えた『再会の瞬間』】

わくわく待ちわびる姿にキュン♡

TikTokアカウント「mell__chan」の投稿主さんは、実家で飼っているトイプードル『める』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。最近、投稿主さんは実家を出て一人暮らしをすることになりました。この日は、独り立ちしてから初めての帰省だったそうです。

ペットカメラに収められていたのは、リビングで投稿主さんが来るのを待ちわびているめるちゃんの姿。玄関から聞こえてくる物音やニオイに、投稿主さんの気配を感じたのでしょう。ソファから飛び降りて、扉の前でお座りをして待っていたといいます。

久々の再会にテンションが上がって…

とうとう、投稿主さんがリビングに入ってきました。するとめるちゃんは、すごい勢いで猛ダッシュ！廊下まで飛び出して、投稿主さんを大歓迎したのです。やや低姿勢で投稿主さんの足元に擦り寄る姿から、嬉しい気持ちが伝わります…♪

一方、投稿主さんも久々にめるちゃんと会えて嬉しさが止まらなかったそう。すぐに腰を下ろして、めるちゃんを思い切り撫でたのでした。

尻尾フリフリで大歓迎！！

2人そろってリビングに入ると、ぎゅーっと抱き合って再会を喜んだといいます。めるちゃんは、勢いあまって落ちてしまいそうなほど膝元ではしゃいでいたそうです。チューしたり、得意の「タッチ」を披露したり、めるちゃんの歓喜はいつまでも止まなかったとか。

投稿主さんは、実家を出てからというものの、めるちゃんに毎日会いたくてずっとカメラを覗いてるそう。離れて暮らすようになってから、家に帰ってめるちゃんが迎えてくれることがどれだけ幸せだったかヒシヒシと痛感しているといいます。会う時間は減ってしまったけれど、その分一緒に居られる時間を大切にしているという投稿主さんなのでした！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「本当に癒しで家族ですよね」「仕事で疲れても疲れが飛びますね」「見るだけで幸せもらえます」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「mell__chan」には、めるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mell__chan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。