出かけようと車に乗り込んだ飼い主さん。「左を向いたら最後…」そう言いたくなるほど、切なくも愛おしいお見送りの瞬間が話題を呼んでいます。

話題の投稿は、記事執筆時点で32万再生を突破し「この可愛いさヤバいｗ」「後ろ髪引かれますね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『車に乗ったら左を向いてはいけない理由』出かけようとした時、窓際を見たら…帰りたくなる『まさかの光景』】

見てはいけない…

Instagramアカウント『bichon__ouji』に登場するのは、ビションフリーゼの兄妹、「おうじ」くんと「あんじ」ちゃん。白玉のようにまん丸なお顔が魅力の“ふたり”は、ママさんのことが大好きなんだとか。

この日、ママさんはお買い物に行く為に車に乗り込んだといいます。しかし、ふと左を向いた瞬間、そこには『見てはいけない光景』があったそう。それは、窓の向こうからじっとこちらを見つめる2段重ねの白いもふもふ…。

窓際の“白玉兄妹”

車内から見えた窓の向こうには、縦に重なるように並んだおうじくんとあんじちゃんの姿があったといいます。ふたりとも、まっすぐに飼い主さんを見つめていたんだとか。ぬいぐるみのような可愛らしさと、まっすぐな眼差しのギャップがなんとも印象的です。

きれいに頭を重ねてこちらに視線を送る姿は、切ないはずなのになぜかクスッと笑える光景。必死に外の様子を見ようとする健気さが生み出したそのシルエットは、多くの人の頬を緩ませたようです。

「左を向くな」の一言に込められた愛

買い物を終えて戻ってきたママさんを迎えたのは、やはりあの窓際のふたりだったそう。おうじくんとあんじちゃんは、カーテンを揺らしながら吠え、再び顔を並べてお出迎え。きれいな二段重ねが崩れながらも、一生懸命に外の様子を見ていたといいます。

移動込みで15分で帰宅したというママさんの行動には、深い愛情が感じられます。お留守番中もずっと窓際で待っていたという、ふたりのまっすぐな姿からは、ほんの短い時間でも離れたくないという気持ちが伝わってくるよう。「左を向くな」というママさんの言葉の意味が、静かに胸に残るのでした。

投稿には「かわいくて困るってあるんですね」「悲しいはずなのに笑いが止まりませんｗ」「置いて行けるの？の圧」「お気持ちお察しします…」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『bichon__ouji』では、おうじくんとあんじちゃんの仲良しな日常がたくさん投稿されています。可愛い兄妹に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

