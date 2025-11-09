»³ËÜÍ³¿¤ÎÎÞ¡Ä¡ÖÌîµå¤Çµã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬·ã¼Ì¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö¤Þ¤¿µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ·¤ò½á¤Þ¤»¤ë»³ËÜÍ³¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËµã¤¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤¬·ÇºÜ¤·¤¿1Ëç¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Î´¿´î¤ËÊ¨¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢»³ËÜ¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦ÍÍ»Ò¤òÀµÌÌ¤«¤é¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖMVP¡¡Ìîµå¤Çµã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë´°Åê¾¡Íø¡£Âè6Àï¤Î6²ó96µå1¼ºÅÀ¤«¤é¡¢Ãæ0Æü¤ÇÂè7Àï¤â34µå¤òÅê¤²¡¢º²¤Î2²ó2/3Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£·×3¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê½é¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿½Å°µ¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶ÎÞ¤òÍ¶¤¦¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤Þ¤¿µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿Âç¹¥¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¸¥ç¥ó¡ª¡×¡ÖSAMURAI¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤ÍËÜÅö¤Ë¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜÁª¼ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]